سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري USD/EGP في البنوك المصرية والسوق السوداء

عدن – كتب محمد سعد – يطرح العديد من المتابعين التساؤلات باستمرار حول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ونرصد في ذلك السياق الكثير من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” ومختلف المواقع الإلكترونية لمعرفة التحديث الأخير في سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية والسوق الموازية، ويأتي هذا الاهتمام المتزايد من قبل العديد من المواطنين والمقيمين في مصر لرغبتهم في الحصول على العملة الأمريكية للعديد من الأغراض، والتي أبرزها السفر أو التجارة، ووفقًا لذلك نتناول من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق عبر السطور التالية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

حدثت مواقع البنوك المصرية على الإنترنت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وفقًا لأخر تحديث اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، ويكون ذلك التحديث وفقًا لأخر التعاملات في معاملات البيع والشراء اللحظية داخل فروع البنوك والتي تكون كالآتي:

سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 49.658 جنيه 49.524 جنيه البنك الأهلي المصري 49.75 جنيه 49.65 جنيه بنك مصر 49.76 جنيه 49.66 جنيه بنك القاهرة 49.76 جنيه 49.66 جنيه مصرف أبوظبي 49.83 جنيه 49.74 جنيه بنك CIB 49.78 جنيه 49.68 جنيه بنك HSBC 49.78 جنيه 49.68 جنيه بنك الإسكندرية 49.77 جنيه 49.67 جنيه بنك QNB 49.77 جنيه 49.67 جنيه بنك كريدي أجريكول 49.75 جنيه 49.65 جنيه بنك البركة 49.77 جنيه 49.67 جنيه البنك المصري الخليجي 49.75 جنيه 49.65 جنيه المصرف المتحد 49.76 جنيه 49.66 جنيه بنك NBK 49.83 جنيه 49.73 جنيه المصرف العربي 49.76 جنيه 49.66 جنيه بنك SAIB 49.75 جنيه 49.65 جنيه البنك العقاري المصري العربي 49.63 جنيه 49.53 جنيه بنك الاستثمار العربي 49.78 جنيه 49.68 جنيه بنك قناة السويس 49.83 جنيه 49.73 جنيه

سعر صرف الدولار في السوق السوداء

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء تراجعًا طفيفًا بمقدار 9 قروش مقارنة بآخر سعر تم تسجيله بالأمس، ووفقًا لأخر تحديث في سعر الصرف فقد سجل الدولار الأمريكي نحو 49.74 جنيه مصري للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 49.24 جنيه مصري، والجدير بالذكر أن العملات الأجنبية تشهد حالة من التذبذب في سعر الصرف بين الارتفاع والانخفاض، ولكن بشكل طفيف وغير مؤثر خلال المعاملات اللحظية للبيع والشراء، وعلى الرغم من ذلك فإن نسب الصرف في البنوك والسوق الموازية متشابهة في عمليات البيع والشراء ولا يوجد فارق كبير.