نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتفول بكام؟ .. سعر البنزين اليوم 92 في محطات الوقود بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية في المقال التالي

كتب محمد سعد – ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ حول سعر البنزين اليوم 92، ونرصد في هذا الأمر العديد من التساؤلات المطروحة من قبل قطاع كبير من المواطنين وأصحاب المركبات عبر مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار البنزين والسولار اليوم وفقًا لأخر زيادة، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد بالتزامن من قرب انتهاء العام الجاري وتداول العديد من الشائعات حول وجود زيادة جديدة في الأسعار، ووفقًا لذلك نتناول من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.

حددت لجنة تسعير المنتجات البترولية سعر البنزين اليوم 92 والذي يبلغ 15.25 جنيه للتر الواحد، وذلك السعر تم تحديده خلال الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر الماضي بعد الاجتماع الأخير للجنة وإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة في محطات الوقود، كما أكدت اللجنة أيضًا أنه لا صحة لما يتم تداوله حول وجود زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية خلال نهاية العام الجاري، حيث أن هذه الأنباء المنتشرة هي إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إشعال الفوضى وإثارة الرأي العام.

وأكدت الحكومة أيضًا في بيان حول الزيادة الأخيرة لأسعار المنتجات البترولية أنها في ضوء النتائج الإيجابية التي يتم اتخاذها من قبل الدولة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي، وأن قرار رفع أسعار المحروقات من أجل تقليل الفجوة السعرية بين التكلفة الأساسية للمنتج وسعر البيع في محطات الوقود.

أسعار البنزين والسولار

نشرت وزارة البترول أخر تحديث في أسعار البنزين والسولار وفقًا للزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر الماضي بواسطة لجنة تسعير المنتجات البترولية، حيث جاءت الأسعار في محطات الوقود كالآتي:

يبلغ سعر البنزين 95 نحو 17 جنيه للتر الواحد.

يبلغ سعر البنزين 92 نحو 15.25 جنيه للتر الواحد.

يبلغ سعر البنزين 80 نحو 13.75 جنيه للتر الواحد.

يبلغ سعر السولار نحو 13.30 جنيه للتر الواحد.

يبلغ سعر متر غاز السيارات نحو 7 جنيه.

يبلغ سعر المازوت الصناعي نحو 9500 جنيه للطن.

والجدير بالذكر أن أسعار أسطوانات غاز البوتاجاز قد شهدت أيضًا زيادة خلال الفترة الماضي بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين والسولار، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 لتر نحو 150 جنيه بدلًا من 100 جنيه، بينما وصل سعر أسطوانة الغاز سعة 25 لتر نحو 200 جنيه بدلًا من 150 جنيه.