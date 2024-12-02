طريقة عمل9 مع كافة تفاصيل وكل أسرار نجاح الوصفة

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عدن – محمد سعد – تعتبر الكنافة بالقشطة من الحلويات الشرقية التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي وخاصة في المناسبات الخاصة مثل رمضان والأعياد، تتميز هذه الحلوى بمذاقها الفريد وقوامها الرقيق حيث تجمع بين الكنافة الناعمة والقشطة الغنية سأقدم لك طريقة تفصيلية لإعداد الكنافة بالقشطة بطريقة احترافية تضمن لك الحصول على نتيجة متميزة.

الكنافة بالقشطة

500 جرام من الكنافة مفرومة.

200 جرام من الزبدة المذابة.

100 جرام من السكر.

لإعداد ألقشطه:

500 مل من الحليب.

150 جرام من النشا.

100 جرام من السكر.

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لتحضير الشربات (القطر):

1 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

في قدر على نار متوسطة ضعي الحليب والسكر مع التحريك حتى يذوب السكر تماما.

في وعاء منفصل ذوبي النشا في قليل من الماء البارد ثم أضيفي ذلك إلى مزيج الحليب على النار.

استمري في التحريك المستمر حتى تثقل القشطة وتبدو كالكريمة.

بعد أن تثقل القشطة أضيفي ماء الورد والفانيليا.

اخلطي جيدا ثم ارفعيها عن النار واتركيها تبرد.

في قدر اخلطي الماء مع السكر وضعيه على نار متوسطة حتى يغلي.

أضيفي عصير الليمون وقللي النار واتركي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق حتى يتكاثف قليلا.

يمكنك إضافة ماء الورد في النهاية لتعزيز النكهة.

ارفعي الشربات عن النار واتركيه ليبرد.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اخلطي الكنافة المفرومة مع الزبدة المذابة والسكر في وعاء كبير حتى تتوزع الزبدة والسكر بشكل متساوي.

في صينية فرن ضعي نصف كمية الكنافة واضغطي عليها بقوة لتشكيل قاعدة متماسكة.

اسكبي القشطة المحضرة فوق طبقة الكنافة واضغطي بلطف لتوزيعها بشكل متساوي.

غطي القشطة بباقي كمية الكنافة واضغطي عليها مرة أخرى لتظهر متماسكة.

ادهني سطح الكنافة بالقليل من الزبدة المذابة وضعيها في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

عند النضج اتركي الكنافة تبرد قليلاً ثم صبي عليها الشربات البارد بشكل متساوي.

تقدم الكنافة بالقشطة في أطباق حلوى مزينة بالمكسرات المفضلة مثل الفستق أو اللوز ويمكن أيضا أن تضيفي القليل من القرفة المطحونة لإضافة نكهة مميزة.

تعتبر هذه الحلوى مثالية لتناولها مع فنجان من القهوة أو الشاي.

نصائح لنجاح الوصفة:

تأكدي من عدم استخدام كنافة جافة جدا بل يفضل استخدامها طازجة.

يمكنك تعديل كمية السكر في الشربات حسب ذوقك الشخصي.

لتجنب التصاق الكنافة بالصينية يمكنك استخدام ورق الزبدة.

تجنبي إضافة الشربات الساخن على الكنافة الساخنة لأنه يمكن أن يؤدي إلى جعل الكنافة طرية بدلا من أن تبقى مقرمشة.

بهذه الطريقة يمكنك إعداد كنافة بالقشطة متعددة الاستخدامات ولذيذة للغاية، جربها في المناسبات وستكون بالتأكيد إحدى الحلويات المحبوبة في عائلتك.