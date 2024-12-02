كريب الخضروات ألذ وابسط وجبة عشاء يمكن تحضريها على السريع في المقلاة بمكونات بسيطة

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر الكريب واحد من أشهر الأطباق الفرنسية وقد نجح في الانتقال إلى مختلف الثقافات حول العالم، يعد كريب الخضروات خيار ممتاز لكل من يبحث عن وجبة صحية وغنية بالطاقة وبمذاق شهي سوف نتناول بالتفصيل كيفية إعداد كريب الخضروات بطريقة احترافية بدء من المكونات وصولًا إلى خطوات التحضير.

كريب الخضروات

كوب من الدقيق.

كيلو من الحليب.

2 بيضة.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

مكونات الحشوة:

كوب بقدونس.

كوب جزر.

كوب فلفل ملون.

بصلة صغيرة.

فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

جبن موتزاريلا أو جبن فيتا.

طريقة عمل كريب الخضروات

في وعاء كبير اخلطي الدقيق مع الحليب والبيض والملح.

قم بتقليب الخليط جيدا حتى تتجانس جميع المكونات ولا يوجد أي تكتلات.

يمكن استخدام الخلاط الكهربائي لهذا الغرض للحصول على خليط ناعم.

اتركي الخليط جانبا لمدة 30 دقيقة في الثلاجة.

هذا سيساعد العجينة على التكاثف ويجعل كريبك أكثر مرونة عند الطهي.

في مقلاة على نار متوسطة سخني زيت الزيتون وأضيفي الثوم والبصل.

قلبي حتى يصبح البصل شفافًا.

أضيفي البقدونس والجزر والفلفل الملون.

بهري الخضروات بالملح والفلفل وقلبي لمدة 5-7 دقائق حتى تذبل الخضروات وتكتسب طعم لذيذ.

إذا كنت تستخدمين الجبن أضيفيه إلى الخضروات وقلبي حتى يذوب بشكل جزئي.

ضعي مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وضعي بها القليل من الزيت.

باستخدام مغرفة، اسكبي كمية من العجينة على المقلاة وحرّكيها بشكل دائري للحصول على شكل دائري رقيق.

اتركي الكريب يطهى لمدة 2-3 دقائق حتى يحمر الوجه السفلي ثم قومي بقلبه لتحميره من الجهة الأخرى. يجب أن يكون الكريب ذهبي ومرن.

بعد طهي جميع الكريب قومي بوضع كمية من حشوة الخضروات في وسط كل كريب.

ثم قومي بطيه أو لفه حسب الرغبة.

يمكنك تقديمه كما هو أو قطع الكريب إلى شرائح لتسهيل الأكل.

يمكنك تقديم كريب الخضروات مع صلصة الطماطم أو صلصة الزبادي لإضفاء نكهة إضافية.

كما يمكنك تزيينه بالأعشاب الطازجة مثل البقدونس أو النعناع.

نصائح لنجاح الكريب:

يفضل استخدام دقيق القمح الكامل لوجبة أكثر فائدة.

تأكدي من خلط العجين جيدا لتجنب أي تكتلات قد تؤثر على قوام الكريب.

تأكدي من دهن المقلاة بقليل من الزيت قبل كل مرة تسكبين فيها العجين.

يمكنك إضافة أنواع مختلفة من الخضروات أو حتى البروتين مثل الدجاج أو البسطرمة.

كريب الخضروات هو طبق مميز يجمع بين النكهة والجانب الصحي مما يجعله خيار مناسب لجميع أفراد الأسرة، مع هذه الوصفة الاحترافية يمكنك إعداد كريب شهي في المنزل والاستمتاع بلحظات خاصة مع أحبائك، اتبعي هذه الخطوات واستمتعي بطبق مليء بالفوائد واللذة.