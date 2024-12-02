لوجبة غداء اقتصادية بدون لحمة .. الكفتة الكدابة بأقل تكلفة للغداء بكمية وفيرة تكفي جميع أفراد اسرتك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجبة غداء اقتصادية بدون لحمة .. الكفتة الكدابة بأقل تكلفة للغداء بكمية وفيرة تكفي جميع أفراد اسرتك8 في المقال التالي

كتب محمد سعد – طريقة عمل الكفتة الكدبة هذا ما سنتعرف عليه اليوم لكل عشاق تناول الكفتة التي تعد من اشهي الأطباق التي تحضر للغداء، حيث تعتبر الكفتة الكدبة واحدة من الاكلات السريعة والاقتصادية التي يتم اعدادها بكميات كبيرة لتكفي افراد الاسرة، واليوم من خلال موقعنا نقدم لجميع زوارنا الكرام اسهل طريقة لاعداد وتحضير الكفتة الكدابة بدون تكلفة وبدون مجهود

طريقة عمل الكفتة الكدابة

المكونات:

ملعقة من الثوم المهروس.

كوب من العدس المسلوق.

كوب من البقدونس المفروم ناعما والمصفى تماما.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

كوب من الأرز المنقوع والمطحون

ملعقة كبيرة من الطحين.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كمية وفيرة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة تحضير الكفتة الكدابة بكل اسرارها

في وعاء كبير اخلطي كمية العدس المسلوق مع البقدونس ثم يضاف الثوم والأرز نخلط المكونات معا. ثم نضيف عليهم البصل والبهارات من الكمون الكزبرة والفلفل الأسود. نخلطهم مرة اخري ونضع الملح ونقلب حتى تتجانس المكونات جيدا. ثم نبدأ في تشكيل الكفتة على شكل اصابع متوسطة الحجم نستمر على ذلك حتي تنفذ ادينا كمية العجينة. ثم سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة. ثم ضعي الكفتة واحدة تلو الاخري حتي تتحمر معك على الجانبين وتكتسب اللون الذهبي. ثم نحصر طبق به مناديل وتصفي الكفتة من الزيت وتقدم في اطباق التقديم مع أطباق جانبية أخري منها السلطة أو الخبز العربي أو المعكرونة.

طريقة عمل الكفتة المقلية

المكونات:

نصف جرام من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من البقسماط الناعم.

بيضة واحدة.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة التحضير: