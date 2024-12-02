شكرا لاهتمامكم بخبر عن محدش هيقولك عليها تاني .. أسهل طريقة لتخزين الليمون في الفريزر والثلاجة هيقعد معاك دول السنة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعتبر الليمون من الفواكه الأساسية التي تتوفر بكثرة خلال موسم معين من العام، وتتميز بانخفاض أسعارها في تلك الفترة، لذلك يعد هذا الوقت المثالي لتخزين الليمون للاستخدام لاحقًا، إذا كنت تبحثين عن طرق فعالة لحفظ الليمون سواء في الثلاجة أو الفريزر، سوف نقدم لك مجموعة من الطرق البسيطة للحفاظ على نضارته وطعمه لفترة تصل إلى 6 أشهر.

تخزين الليمون الكامل في الثلاج

يمكنك تخزين الليمون الكامل في الثلاجة بسهولة:

اغسلي الليمون جيدًا وجففيه تمامًا.

ضعيه في أكياس تخزين محكمة الغلق أو غلفي كل ليمونة بورق بلاستيكي.

احتفظي به في الثلاجة، حيث يمكن أن يظل طازجًا لمدة تصل إلى 6 أشهر.

حفظ الليمون المقطع

لتخزين الليمون المقطع:

اغسلي الليمون جيدًا وقطعيه.

غلفي القطع باستخدام ورق استريتش رول وضعيها في رف الثلاجة.

تبقى القطع صالحة لمدة تصل إلى 3 أشهر.

تخزين عصير الليمون في الثلاجة

لحفظ عصير الليمون:

عصري الليمون وصفيه جيدًا من البذور والشوائب.

صبي العصير في زجاجات غير شفافة واحفظيها في الثلاجة.

يمكن أن يظل صالحًا لمدة تصل إلى 7 أيام.

تخزين الليمون في الفريزر

تخزين الليمون الكامل

اغسلي الليمون وجففيه جيدًا.

ضعيه في أكياس مخصصة للفريزر مع إزالة الهواء منها.

يمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى 6 أشهر.

تخزين شرائح الليمون

اغسلي الليمون وقطعيه إلى شرائح.

رتبي الشرائح على صينية مغلفة بورق الزبدة وضعيها في الفريزر لمدة ساعتين.

انقلي الشرائح المجمدة إلى أكياس محكمة الغلق وضعيها في الفريزر.

حفظ عصير الليمون في الفريزر

اعصري كمية مناسبة من الليمون وصفيها جيدًا.

صبي العصير في قوالب الثلج واتركيه حتى يتجمد.

انقلي المكعبات إلى أكياس تخزين محكمة الغلق واستخدميها عند الحاجة.

باتباع هذه الطرق البسيطة، يمكنك الاستفادة من الليمون على مدار العام دون قلق من تلفه.