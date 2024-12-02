الــ100 ريال بكام؟ سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

عدن – كتب محمد سعد – سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، يهتم عدد كبير من المواطنين المسافرين الحج والعمرة الي معرفة سعر صرفه اليوم، لأن الريال السعودي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر السوق السوداء جهة غير رسمية يتجه اليها العديد من المواطنين للتخلص من الإجراءات الرسمية التي تتم داخل البنوك، لذلك ارتفعت معدلات البحث الي معرفة سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري.

سجل سعر الـــ1 ريال سعودي في السوق السوداء اليوم نحو 13.18 جنيه مصري.

سجل سعر الـــ5 ريال سعودي في السوق السوداء اليوم نحو 65.9 جنيه مصري.

سجل سعر الــ10 ريال سعودي في السوق السوداء اليوم نحو 131.8 جنيه مصري.

سجل سعر الـــ50 ريال سعودي في السوق السوداء اليوم نحو 659.0 جنيه مصري.

سجل سعر الــ100 ريال سعودي في السوق السوداء اليوم نحو 1,318.0 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024