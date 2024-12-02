السكر وصل 12.60 جنية .. أسعار السلع التموينية في مصر لشهر ديسمبر 2024 وما هو نصيب الفرد من التموين

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكر وصل 12.60 جنية .. أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 وما هو نصيب الفرد من التموين في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث الجميع من المواطنين في الآونة الأخيرة علي أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024، وتعتبر من السلع التي يتم استخدامها المواطنين في بداية كل شهر، ومن المقرر توفر وزارة التموين أسعار السلع الغذائية من اجل استلام جميع السلع ومعرفة هل يوجد تغيير في الأسعار عن أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 من خلال متابعة هذا المقال.

نوضح لكم أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر، اليكم التفاصيل علي النحو التالي:

وصل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الي 12.60 جنية مصري.

وصل سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الي 12.60 جنية مصري.

وصل سعر زجاجة الزيت 800 ملي اليوم الي 30 جنية مصري.

وصل سعر العدس المجروش نصف كيلو اليوم الي 21 جنية مصري.

وصل سعر الفول المعبأ نصف كيلو اليوم الي 9 جنية مصري.

وصل سعر الصلصة 300 جرام اليوم الي 8 جنية مصري.

وصل سعر شاي ناعم 40 جرام اليوم الي 5 جنية مصري.

وصل سعر المكرونة المعبأ 400 جرام اليوم الي 6.50 جنية مصري.

وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم الي 18 جنية مصري.

نصيب الفرد في تموين شهر ديسمبر 2024

يصل نصيب الفرد من هذه السلع الي 50 جنية مصري، ونوضح لكم أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024، ومن المقرر ان يبدأ الجميع في صرف التموين من بداية الشهر.