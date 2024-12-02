متي تبدأ امتحانات الشهادة السودانية pdf لعام 2025؟ | جدول امتحانات الشهادة السودانية

عدن – كتب محمد سعد – بعد الكثير من التأجيلات لامتحانات الشهادة السودانية بالسودان، أعلنت وزارة التربية والتعليم أخيرا عن موعد الامتحانات، مما أدي الي تكثيف الكثير من أولياء الأمور والطلاب العمليات البحثية علي جوجل للتعرف علي متي تبدأ امتحانات الشهادة السودانية pdf لعام 2025؟ هذا وبعد أن أعلنت الوزارة رسميًا أن الموعد المُوضح الان هو الأخير ولا توجد أي نية الي تغيره، وقد تم تحديده بعد الكثير من التأكيدات علي استقرار الأوضاع داخل السودان، إذ أن الأحوال هناك الان لا تُشكل أي مخاطر علي الطلاب كالفترة السابقة، إذ أنه التأجيل كان بسبب الصراعات وسوء الأوضاع.

هذا ومن المُقرر وفق المنشور الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية أن موعد بدأ طلاب الشهادة السودانية المُنتظرة يوم 28 ديسمبر الجاري 2024، حيث تستمر الامتحانات نحو 10 أيام مُتتالية ليُنهي الطلاب الامتحانات في 8 يناير 2025، والجدير بالذكر أن ذلك الموعد هو للدفعة السابقة 2023/2024، أما الدفعة الحالية فمن المُقرر أن تبدأ الامتحانات الخاصة بها في فبراير 2025.

جدول امتحانات الشهادة السودانية

اليوم الأول: السبت 28 ديسمبر 2024:-

امتحان مادة تربية إسلامية + امتحان مادة فنون.

اليوم الثاني: الأحد 29 ديسمبر 2024:-

امتحان مادة علوم الحاسوب “التكنولوجيا”.

اليوم الثالث: الإثنين 30 ديسمبر 2024:-

امتحان مادة الأحياء + امتحان مادة العلوم الهندسية.

اليوم الرابع: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024:-

امتحان مادة الجغرافيا + امتحان مادة علوم أسرية.

اليوم الخامس: الخميس 2 يناير 2025:-

امتحانات مادة كيمياء + امتحان مادة الدراسات الإسلامية + امتحان مادة أدب إنجليزي.

اليوم السادس: السبت 4 يناير 2025:-

امتحان مادة اللغة العربية.

اليوم السابع: الأحد 5 يناير 2025:-

امتحان مادة الفيزياء + امتحان مادة التاريخ.

اليوم الثامن: الإثنين 6 يناير 2025:-

امتحان مادة اللغة الفرنسية.

اليوم التاسع: الثلاثاء 7 يناير 2025:-

امتحانات مادة الرياضيات الأساسية والمتخصصة.

اليوم العاشر: الأربعاء 8 يناير 2025:-