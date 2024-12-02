وزارة التربية والتعليم توضح .. موعد امتحانات الشهادة السودانية 2025 وجدول الامتحانات

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كتب محمد سعد – يبحث جميع الطلاب داخل محافظات دولة السودان عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024، وذلك بعدما تم تأجيلها أكثر من مرة من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية بسبب الحروب التي شهدتها دولة السودان في الفترة الأخيرة، والجدير بالذكر أن عملية الاستعدادات والتجهيزات للامتحانات بدأت بأفضل صورة حتى يتمكن الطلاب تأديتها وسط أجواء هادئة ومستقرة، وبعد فتح وزارة التعليم السودانية باب التقديم والتسجيل الخاص بالامتحانات مع إعلان الرسوم الخاصة لامتحانات الشهادة السودانية، فالجميع يبحث عن موعد بداية الامتحانات والجدول سوف نوفر لكم كافة المعلومات وفقا لوزارة التربية والتعليم السودانية فى السطور الاتية.
بسبب كثرة البحث والتساؤلات من قبل أولياء الأمور والطلاب داخل دولة السودان عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2025، فوفقا لما صرحت به وزارة التربية والتعليم السودانية أن امتحانات الشهادة السودانية سوف تبدأ يوم 28 ديسمبر 2024 وقد تستغرق الامتحانات ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، كما أعلنت الوزارة ايضا أن قيمة رسوم الامتحانات تكون 2100 جنيه سوداني.
جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025
|اليوم
|المادة
|يوم السبت 28 ديسمبر 2024
|مادة التربية الإسلامية و الفنون.
|يوم الأحد 29 ديسمبر 2024
|مادة علوم الحاسوب.
|يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024
|مادة الأحياء والعلوم الهندسية.
|يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
|مادة الجغرافيا وعلوم أسرية.
|يوم الخميس 2 يناير 2025
|مادة الكيمياء و الدراسات الإسلامية و الأدب الإنجليزي.
|يوم السبت 4 يناير 2025
|مادة اللغة العربية.
|يوم الأحد 5 يناير 2025
|مادة الفيزياء و التاريخ.
|يوم الاثنين 6 يناير 2025
|اللغة الفرنسية.
|يوم الثلاثاء 7 يناير 2025
|مادة الرياضيات الأساسية و الرياضيات المتخصصة.
|يوم الأربعاء 8 يناير 2025
|اللغة الإنجليزية.