شكرا لاهتمامكم بخبر عن المواجهة المنتظرة .. توقيت لعبة العراق واليمن القادمة والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع في بطولة الخليج على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يبحث عشاق ومحبين كرة القدم علي توقيت لعبة العراق واليمن القادمة، وتعتبر من المباريات المهمة التي ينتظرها الجميع، ويستعد منتخب العراق للمباراة بشكل قوي من أجل رغبة الفريق في الفوز بهذه اللقاء الصعب، وعلي الجانب الأخر يريد منتخب اليمن تحقيق الانتصار في هذه المباراة، توقيت لعبة العراق واليمن القادمة من خلال متابعة هذا المقال.

توقيت لعبة العراق واليمن القادمة

من المقرر ان يتم نقل مباراة العراق ضد اليمن في يوم 22 ديسمبر 2024، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت السعودية والعراق واليمن، وهناك بعض القنوات المجانية التي تقوك بنقل المباراة ومن أهمها: قناة الكأس 6 وهي من أشهر القنوات التي تقوم بعرض المباريات المهمة، وكذلك قناة بي ان سبورت 4 ستقوم بنقلها بأعلى جودة، وستقوم قناة الرابعة العراقية بنقل احداث اللقاء بشكل مجاني لجميع المتابعين.

تشكيلة فريق العراق امام اليمن المتوقعة

هناك العديد من حالات البحث ايضا علي التشكيل المتوقع للمنتخب العراقي في المباراة القادمة، واليكم التشكيل المتوقع علي الشكل التالي: