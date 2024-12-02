الأصفر بقا في العالي .. سعر سبيكة ذهب 100 جرام btc اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 في كافة محلات الصاغة المصرية

عدن – كتب محمد سعد – يهتم عدد كبير من الأفراد بمعرفة سعر سبيكة ذهب 100 جرام btc اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 في جميع محلات الصاغة المصرية وفقا لأخر تحديثات تم الإعلان عنها، وتعتبر السبائك الذهبية من أهم الوسائل التي يتم استخدامها في الحفاظ علي الأموال مع مرور الوقت، علما بأنه شهدت أسعار الذهب الأيام الماضية حالة من الارتفاع والتذبذب في جميع الأعيرة، وهي من العوامل التي تؤثر بشكل كبير في اقتصاد الدولة.

وصل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام من btc اليوم نحو 4217 جنيه.

جاء سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام من btc اليوم نحو 10542 جنيه.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام من btc اليوم نحو 21085 جنيه.

بلغ سبيكة الذهب وزن 10 جرام من btc اليوم نحو 42170 جنيه.

كما جاء سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام من btc اليوم نحو 84340 جنيه.

وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام من btc اليوم نحو 131148 جنيه.

كما سجل سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام من btc اليوم نحو 210850 جنيه.

وصل سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام من btc اليوم نحو 421700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024