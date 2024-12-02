شكرا لاهتمامكم بخبر عن الدولار ولعها نار .. اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الاثنين 2/12/2024 مقابل الجنيه المصري على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – ارتفعت معدلات البحث إلى معرفة اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الاثنين 2/12/2024 مقابل الجنيه المصري وفقا لأخر تحديثات تم الإعلان عنها، فالعملات الأجنبية التي تؤثر على اقتصاد الدولة وغلاء الأسعار، وعبر السطور التالية من هذا المقال سوف نقوم بتوضيح اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الاثنين 2/12/2024 مقابل الجنيه المصري وفقا لأخر تحديثات تم الإعلان عنها.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الشراء نحو 49.6 جنيه مصري.

سجل سعر البيع نحو 49.17 جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الشراء نحو 52.5 جنيه مصري.

سجل سعر البيع نحو 52.01 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الشراء نحو 13.22 جنيه مصري.

سجل سعر البيع نحو 13.09 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الشراء نحو 161.08 جنيه مصري.

سجل سعر البيع نحو 160.2 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الشراء نحو 13.5 جنيه مصري.

سجل سعر البيع نحو 13.3 جنيه مصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الشراء نحو 63.2 جنيه مصري.

سجل سعر البيع نحو 62.2 جنيه مصري.

سعر الدولار الكندي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الشراء نحو 35.4 جنيه مصري.

سجل سعر البيع نحو 35.12 جنيه مصري.

سعر الكرون الدنماركي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري