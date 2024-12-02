عبر أون تايم سبورت .. القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في الدوري المصري الممتاز بالتردد

عدن – كتب محمد سعد – تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب غزل المحلة، وتأتي المباراة بصيغة هامة لكلا الفريقين، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد انطلاقته الجيدة في البطولة، بينما يأمل غزل المحلة في استغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية تحسن من وضعه في جدول المسابقة، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة، حيث يسعى كل فريق لتعزيز فرصه في المنافسة على المراكز المتقدمة، وفي هذا المقال سنوفر لكم القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في الدوري المصري الممتاز بالتردد.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري قبل المباراة

الزمالك: يحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين وخسارة.

غزل المحلة: يحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، بعد فوز وتعادل وهزيمة في المباريات الثلاث الأولى.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري علي ستاد غزل المحلة، وتأتي المباراة في المواعيد التالية:

بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا: الساعة 8:00 مساءً.

بتوقيت السعودية والكويت: الساعة 9:00 مساءً.

بتوقيت تونس والجزائر: الساعة 6:00 مساءً.

بتوقيت الإمارات: الساعة 10:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد غزل المحلة اليوم

يمكنك متابعة المباراة مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت 1 على النايل سات، والتي ستكون بين الزمالك وغزل المحلة اليوم، وسيقوم المعلق الرياضي مؤمن حسن بالتعليق على أحداث المباراة، و إليكم التردد:

تردد قناة أون تايم سبورت 1:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة اليوم