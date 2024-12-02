نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر El Fajr TV تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024-2025 علي كل الأقمار الصناعية بجودة HD في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات العربية التي تنقل الأعمال التاريخية والمُهمة في العالم العربي، وقد تمكنت من جذب أنظار جميع الباحثين عن الأعمال التاريخية والمُميز حول العالم مع عرضها لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس والتي وفرت عرضه من خلالها منذ الموسم الأول، ومع إعلان القناة عن تعديل التردد الخاص بها وإضافة تردد جديد للقناة، وقد جاء ذلك التعديل بهدف التحسين من الجودة للبث سواء للصوت أو الصورة، حيث قامت القناة بإضافة مجموعة من التعديلات لحل المُشكلة الفنية التي أصابت القناة خلال الاسبوع الماضي أدت الي التوقف المُفاجئ لها.

تردد قناة الفجر الجزائرية

وفي التساؤل عن تردد قناة الفجر الجزائرية، المُنتشر علي محركات البحث، فقد تم توفير التردد الجديد الخاص بالقناة علي جميع الأقمار الصناعية، بشكل مجاني تمامًا وبدون دفع أي اشتراكات أو رسوم، حتي يكون للجميع سهل الحصول عليها، ويُمكن استقبال التردد الخاص بالقناة علي القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، من خلال ما يلي.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11034.

معامل استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة بث القناة: HD.