الناقلة لمسلسل عثمان .. تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajr TV 2024 علي النايل سات وعرب سات

عدن – كتب محمد سعد – يسعي عدد كبير من عشاق الدراما التركية لمعرفة تردد قناة الفجر الجزائرية عبر الأقمار الصناعية، وخاصةً لمتابعة المسلسلات التركية الحصرية، مثل مسلسل “قيامة عثمان” الذي يعرض بشكل أسبوعي، وتعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات التي تقدم أفضل جودة للصورة والصوت، وتحرص على تقديم محتوى مميز لجمهورها، وفي هذا المقال، سنقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية على قمر نايل سات وعرب سات، وكيفية استقبال القناة بسهولة على جهاز الاستقبال لديك.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

: نايل سات التردد : 12645

: 12645 معدل الاستقطاب : عمودي

: عمودي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ : 3/4

: 3/4 جودة القناة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

: عرب سات التردد : 11034

: 11034 معدل الاستقطاب : عمودي

: عمودي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ : 5/6

: 5/6 جودة القناة: HD

طريقة استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية:

إذا كنت ترغب في متابعة قناة الفجر الجزائرية على شاشتك، اتبع الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة: ابدأ بالضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بُعد. البحث اليدوي: اختر قسم الإعدادات أو “البحث اليدوي”. اختيار القمر الصناعي: حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عليه (نايل سات أو عرب سات). إدخال البيانات: أدخل الترددات والبيانات المطلوبة (كما هو موضح سابقًا). البحث: اضغط على زر “بحث”، وسيتم ظهور القناة في القائمة بعد قليل.

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

ويعد مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من أحد مواسم مسلسل قيامة عثمان، والذي يعرض كل خميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة الفجر الجزائرية بشكل مدبلج ومجاني.