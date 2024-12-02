نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحمل مميزات هائلة .. سعر هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi بتصميمات مميزة وكاميرا تمتاز بالدقة للصور والفيديو في المقال التالي

كتب محمد سعد – لقد ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من الأفراد بمعرفة سعر هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi، فقامت الشركة بالاعلان عنه وجميع مواصفاته، ويتميز هذا الهاتف بأنه يحتوي علي بطارية طويلة المدى، ويتم شحنه سريعا، وأيضا به العديد من المميزات وبه معالج قوي، وأيضا به كاميرا حديثة بأعلي جودة سوف نقوم بتوضيح سعر هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi ومواصفاته.

فقد تم الاعلان عن سعر الهاتف الجديد من قبل شركة تسلا، فقد جاء كما يلي:-

يتراوح سعره في المملكة العربية السعودية من 4000 ريال الي 5000 ريال

وأيضا يتراوح سعره في الإمارات العربية المتحدة من 3700 درهم الي 18,000 درهم.

بالإضافة إلى انه وصل سعره في الولايات المتحدة الأمريكية من 999 دولار أمريكي إلى 1299 دولار أمريكي،

وسجل سعره في مصر من 49,600 جنيه الي 64,500 جنيه.

مواصفات هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi

يحتوي هذا الهاتف علي العديد من المميزات فقد جاءت كما يلي:-

يحتوي علي بطارية كبيرة تميزه عن باقي الهواتف.

ويدعم هذا الهاتف الشحن السريع. وبه شاشة عالية الجودة.

ويتميز الهاتف بالتصميم العصري الذي يجمع بين البساطة والحداثة.

ويتميز هذا الهاتف بالكاميرا المتطورة لألتقاط الصور والفيديو.

وأيضا مزود بمعالج متقدم يتيح أداء سريعا وسلسا.

بالإضافة الي انه يحتوي الهاتف على وحدة معالجة ثمانية النواة.

يسعي الكثير من المواطنين في معرفة مميزات هاتف تسلا الجديد والذي نزل مصر بشكل رسمي ويحمل مميزات جبارة للغاية.