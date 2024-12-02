بسعر اقتصادي .. سعر ومواصفات samsung galaxy a16 الجديد بأفضل مواصفات

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عدن – محمد سعد – يعتبر موبيل Samsung Galaxy A16 من أفضل إصدارات شركة سامسونج المميزة التي يحمل مواصفات جيدة مقابل سعره الاقتصادي، حيث تم الإعلان من قبل شركة سامسونج في شهر أكتوبر الماضي 2024 عن انطلاق تلك النسخة وطرحها في الأسواق المحلية والدولية، كما أعلنت الشركة ايضا عن المواصفات المهمة في الجهاز وأبرز السمات التي يحملها هذا الجهاز، وبسبب كثرة البحث عن سعر الموبيل والمواصفات سوف نوفرها لكم من خلال هذا المقال.

الشاشة:

يكون حجم الشاشة 6.7 بوصة.

وتكون شاشة الجهاز Samsung Galaxy A16 5G من نوعية سوبر أموليد .

كما تكون كثافة البيكسلات 385 بيكسل لكل بوصة.

البطارية:

البطارية 5000 مل أمبير.

الكاميرا:

الكاميرا الخلفية عدساتها ثلاثية والعدسة الأولى تعمل بدقة 50 ميجا بيكسل، والثانية 5 ميجا بيكسل بينما الثالثة بمستوى من الدقة 2 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 13 ميجا بيكسل.

أبعاد الهاتف:

تكون الابعاد الخاصة للجهاز تشير لنسبة استحواذ من الشاشة تصل حتى 86 في المائة من الحجم الكلي للجهاز.

الرام والتخزين:

الذاكرة الداخلية 256 و128 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 4 و6 و8 جيجا بايت، نظام التشغيل النظام التشغيلي هو الأندويد 14.

سعر هاتف Samsung Galaxy A16