رجوع سيران وفريد .. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 86 الموسم الثالث موعد العرض والقنوات الناقلة له
عدن – كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من متابعين المسلسلات التركية حول موعد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 86 الموسم الثالث ، وهو من أفضل المسلسلات التي تُعرض حالياً علي شاشة ستار تي في التركية ، واستطاع المسلسل ان يحقق نجاح كبير داخل تركيا وفي الوطن العربي ، وهي من المسلسلات الدرامية التي تدور أحداثه في اطار درامي عائلي رومانسي ، وكانت قصة الموسم الأول تدور حول الزواج الاجباري لفتي مدلل من عائله من اغني العائلات في تركيا من فتاة بسيطة من عينتاب ، وتطورت الاحداث سريعا ووقع فريد وسيران في حب بعضهما ولكن واجهتم الكثير من العقبات التي جعلتهم ينفصلون اكثر من مرة علي مدار الثلاث مواسم ، وسنوفر لكم مواعيد عرض الحلقات الجديدة خلال هذا المقال.
مسلسل الطائر الرفراف يتصدر محركات البحث الأخيرة وخصول بعد اعلان الشركة المنتجة ان هذا الموسم هو الموسم الأخير ، وكانت مجمل الأحداث في الحلقات السابقة هي رجوع الحبيبين فريد وسيران الي بعضهما بعدما ابتعدت ديار عن ديار نهائياً ، ومن المقرر ان يتم عرض الحلقة الجديدة يوم الجمعة المقبل علي شاشة ستار تي في التركية ، كما يعرض مدبلج علي شاشة ام بي سي فور.
القنوات الناقلة لمسلسل الطائر الرفراف 3
يُعرض المسلسل حصرياً علي شاشة ستار تي في التركية واستطاع ان يجذب الكثير من المشاهدين ، واليكم التردد الخاص بالقناة علي القمر الصناعي النايل سات :_
- تردد القناة هو: 10922.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 5/6.
- معدل الاستقطاب: عمودي.