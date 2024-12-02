رجوع سيران وفريد .. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 86 الموسم الثالث موعد العرض والقنوات الناقلة له

عدن – كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من متابعين المسلسلات التركية حول موعد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 86 الموسم الثالث ، وهو من أفضل المسلسلات التي تُعرض حالياً علي شاشة ستار تي في التركية ، واستطاع المسلسل ان يحقق نجاح كبير داخل تركيا وفي الوطن العربي ، وهي من المسلسلات الدرامية التي تدور أحداثه في اطار درامي عائلي رومانسي ، وكانت قصة الموسم الأول تدور حول الزواج الاجباري لفتي مدلل من عائله من اغني العائلات في تركيا من فتاة بسيطة من عينتاب ، وتطورت الاحداث سريعا ووقع فريد وسيران في حب بعضهما ولكن واجهتم الكثير من العقبات التي جعلتهم ينفصلون اكثر من مرة علي مدار الثلاث مواسم ، وسنوفر لكم مواعيد عرض الحلقات الجديدة خلال هذا المقال.