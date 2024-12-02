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رجوع سيران وفريد .. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 86 الموسم الثالث موعد العرض والقنوات الناقلة له

رجوع سيران وفريد .. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 86 الموسم الثالث موعد العرض والقنوات الناقلة له
رجوع سيران وفريد .. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 86 الموسم الثالث موعد العرض والقنوات الناقلة له
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من متابعين المسلسلات التركية حول موعد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 86 الموسم الثالث ، وهو من أفضل المسلسلات التي تُعرض حالياً علي شاشة ستار تي في التركية ، واستطاع المسلسل ان يحقق نجاح كبير داخل تركيا وفي الوطن العربي ، وهي من المسلسلات الدرامية التي تدور أحداثه في اطار درامي عائلي رومانسي ، وكانت قصة الموسم الأول تدور حول الزواج الاجباري لفتي مدلل من عائله من اغني العائلات في تركيا من فتاة بسيطة من عينتاب ، وتطورت الاحداث سريعا ووقع فريد وسيران في حب بعضهما ولكن واجهتم الكثير من العقبات التي جعلتهم ينفصلون اكثر من مرة علي مدار الثلاث مواسم ، وسنوفر لكم مواعيد عرض الحلقات الجديدة خلال هذا المقال.

مسلسل الطائر الرفراف يتصدر محركات البحث الأخيرة وخصول بعد اعلان الشركة المنتجة ان هذا الموسم هو الموسم الأخير ، وكانت مجمل الأحداث في الحلقات السابقة هي رجوع الحبيبين فريد وسيران الي بعضهما بعدما ابتعدت ديار عن ديار نهائياً ، ومن المقرر ان يتم عرض الحلقة الجديدة يوم الجمعة المقبل علي شاشة ستار تي في التركية ، كما يعرض مدبلج علي شاشة ام بي سي فور.

القنوات الناقلة لمسلسل الطائر الرفراف 3

يُعرض المسلسل حصرياً علي شاشة ستار تي في التركية واستطاع ان يجذب الكثير من المشاهدين ، واليكم التردد الخاص بالقناة علي القمر الصناعي النايل سات :_

  • تردد القناة هو: 10922.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 5/6.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
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