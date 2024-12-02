مفاجأت بالجملة dailymotion .. اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 والقنوات الناقلة للمسلسل مترجم

كتب محمد سعد – سيطر السؤال حول اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 محركات البحث الأخيرة بشكل كبير جداً ، وهو من اكثر المسلسلات شهرة حالياً ويًعرض علي شاشه اي تي في التركية بشكل حصري ، واستطاع مسلسل المؤسس عثمان ان يجذب اليه الملايين من المتابعين في الوطن العربي نظراً لأحداثه التي تدور حول تخليص الدولة العثمانية من الضياع ونقلها الي القوة وذلك من خلال خوض المؤسس عثمان الكثير من الحروب والصراعات ليتمكن من جعل الدولة العثمانية هي المسيطرة وهز كل من التتار والمغول ، وتتميز المسلسلات التاريخية في انها تنقل احداث حقيقية في اطار درامي يتناسب عرض علي الشاشة التليفزيونية ، وسنوفر لكم تفاصيل موعد عرض الحلقة 173 والقنوات الناقلة لها خلال السطور التالية.

يبحث الكثير من المتابعين ومحبي المسلسلات التاريخية عن موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان ، وهو من المسلسلات التي استطاعت تحقيق نجاح كبير جدا في تركيا وفي الوطن العربي ، ومنذ سنوات عرضه لم يقل اهتمام وحماس المشاهدين بالمسلسل ، وفي الحلقات السابقة كانت الاحداث تدور حول سعي عثمان للانتقام من صوفيا ولوكاس بعد اختطاف فاطمة ، ومن المقرر ان يتم عرض المسلسل يوم الأربعاء القادم علي شاشه atv التركية في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مصر وتركيا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

تُنقل قناة الفجر الجزائرية مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس مترجماً للغة العربية كل يوم خميس في تمام الساعة العاشرة مساء ، واليكم التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

يسعي الكثير من محبي مسلسل قيامة عثمان في معرفة الأحداث الجديدة التي سوف تحدث في ذلك المسلسل الشيق ، والجدير بالذكر ايضا ان مسلسل قيامة عثمان تدور فكرة حول تأسيس الدولة العثمانية وهي اول دولة اسلامية في العالم.