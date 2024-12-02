شكرا لاهتمامكم بخبر عن فيديو لازورا مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 مترجمة علي قناة الفجر الجزائرية بجودة ممتازة HD على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – هناك العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة علي متابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 مترجمة، ويعتبر من أشهر المسلسلات التركية التي يقوم الجميع بالبحث عنها بشكل مستمر وما هي القناة المجانية التي تقوم بنقل الحلقة 173 مترجمة، ويعتبر المسلسل من انجح ما تم ظهوره في مستوي الفن، ونجح في خمسة مواسم علي مدار السبعة سنوات عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 مترجمة من خلال متابعة هذا المقال.

من المقرر ان يتم عرض المسلسل للحلقة 173 مترجمة علي قناة ATV التركية في يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم نقل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 مترجمة علي قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة السعودية، وفي السطور القادمة نوضح تردد قناة الفجر علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في السطور القادمة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

هناك العديد من التساؤلات من جميع محبين المسلسل علي معرفة التردد الجديد علي القمر الصناعي نايل سات، واليكم علي الشكل التالي:

جاء تردد القناة ليكون: 12645.

بينما معدل الاستقطاب يكون: عمودي.

ومعدل الترميز يكون: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

وجودة القناة: HD.

يبحث الكل علي تردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات، واليكم بيانات التردد علي النحو التالي: