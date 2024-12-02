مبرو9ك عليك الـ15% .. زيادة معاش تكافل وكرامة لجميع المواطنين | موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2024

عدن – كتب محمد سعد – زيادة معاش تكافل وكرامة تتصدر هذه الكلمات البحثة جوجل، وذلك مع إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن حزمة جديدة من القرارات بعد اعتمادها رسميًا من جانب مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، بشأن برامج الحماية المجتمعية، والتي تُوفرها الحكومة المصرية للمواطنين لتُساعدهم علي الاستقرار المعيشي في ظل الكثير من التحديات الخارجية التي تُؤثر علي الاقتصاد، حيث تم الإعلان رسميًا عن تقديم زيادة بنحو 15% لجميع المواطنين المُستفيدين من برنامج الحماية المُجتمعية تكافل وكرامة.

زيادة معاش تكافل وكرامة

وبالتزامن مع اقتراب موعد صرف المعاش للمواطنين، بحص الكثير للتعرف علي حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة، المُنتشرة بشكل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أوضحت التأمينات الاجتماعية تفاصيل هذه الزيادة، مُصرحة بوجدها الفعلي، ولكنها ليست بجديدة فهي زيادة مارس 2024 التي أقرها سيادة الرئيس في المُؤتمر المُنعقد في مارس الماضي والذي تضمنت تقديم زيادة في الرواتب والمعاشات لجميع المواطنين، هذا وقد أضافت أيضا التأمينات أن الزيادة القادمة في المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة يُتوقع لها أن تكون في مارس القادم 2025، إذ أنه حسب القانون المعمول به في مصر أن الزيادة تكون سنوية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر

هذا وبعد أن أوضحنا لكم حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة، فمن المُقرر أن يبدأ المواطنين في صرف المعاش الخاص بشهر ديسمبر الجاري في منتصف الشهر، إذ أنه سابقا قد أعلنت وزارة المالية، تقسيم صرف المرتبات والمعاشات علي مدار الشهر منعا للتزاحمات في الصرف، ليكون موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر بالتحديد 14/12/2024 من خلال منافذ هيئة البريد، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي.