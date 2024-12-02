نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل أنت سعودي وترغب في الزواج من أجنبية مقيمة؟ إليك الشروط الكاملة لعام 2025 في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعد مسألة زواج السعودي من أجنبية من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل التنوع الاجتماعي الكبير داخل المجتمع وتهدف الشروط والإجراءات المحددة من قبل الجهات المختصة إلى الحفاظ على الحقوق القانونية للأفراد وضمان أن تكون هذه الزيجات قائمة على أسس سليمة تحمي استقرار الأسر، وتحد من المشكلات الاجتماعية التي قد تنشأ، إذا كنت مواطنًا سعوديًا ترغب في الزواج من أجنبية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة، فهناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر لتتمكن من إتمام هذا الزواج هضلصم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط زواج السعودي من أجنبية مقيمة في السعودية

تعتبر شروط زواج السعودي من أجنبية مقيمة أحد الضوابط التي وضعتها الجهات المختصة لضمان العدالة والشفافية في هذا المجال ويتعين على الخاطب تحقيق عدة شروط من أبرزها:

يجب أن لا يقل عمر الرجل عن 30 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا، ويجدر بالذكر أنه في حالات خاصة قد يتم التغاضي عن هذا الشرط إذا كانت هناك مبررات مقبولة، مثل وجود علاقة قرابة بين الطرفين. لا بد أن لا يقل عمر المرأة عن 18 عامًا، وهو العمر القانوني للزواج في المملكة. يفضل أن يكون الخاطب غير متزوج أو في حالة اجتماعية مستقرة ولكن في حالات خاصة مثل زواج الرجل من أحد أفراد أسرته أو في حالة الطلاق أو وفاة الزوجة السابقة، يمكن النظر في هذه الطلبات. يجب على الخاطب تقديم شهادة ميلاد سعودية سارية مع تقديم تقرير طبي في حال كان متزوجًا سابقًا يثبت أن الزوجة السابقة لم تكن قادرة على الإنجاب أو أداء واجباتها الزوجية. في حالة الطلاق يجب أن تكون قد مرت فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الطلاق قبل تقديم طلب الزواج من أجنبية مقيمة.

شروط زواج السعودي من أجنبية غير مقيمة

أما بالنسبة للراغبين في الزواج من أجنبيات غير مقيمات في المملكة، فقد وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الإضافية التي تشمل: