شكرا لاهتمامكم هل سيتم إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1446؟ وزارة التعليم تكشف الحقيقة كاملة!بخبر عن على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – مع اقتراب العام الدراسي 1446 تزايدت النقاشات بين الطلاب وأولياء الأمور حول إمكانية إلغاء الفصل الدراسي الثالث وهذه الشائعات انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت تساؤلات حول العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين كما كان معمولًا به سابقًا وأصدرت وزارة التعليم السعودية بيانًا حاسمًا لتوضيح الموقف الرسمي ووضع حد لتلك التكهنات ضزذزا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

توضيح وزارة التعليم حول إلغاء الفصل الثالث

أكدت وزارة التعليم السعودية أن الأخبار المتداولة عن إلغاء الفصل الدراسي الثالث لعام 1446 لا أساس لها من الصحة وأوضحت أن نظام الفصول الثلاثة، الذي تم اعتماده في السنوات الأخيرة، أثبت نجاحه في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية.