عام 2025 يبدأ بالخير .. حقيقة صدور أمر ملكي بصرف 800 ريال لمستفيدي حساب المواطن في يناير!!

عدن – كتب محمد سعد – مع دخول العام الميلادي الجديد، تتزايد التساؤلات حول برامج الدعم الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها برنامج حساب المواطن وإحدى الإشاعات التي انتشرت مؤخرًا تفيد بصرف مبلغ إضافي بقيمة 800 ريال سعودي لكل مستفيد من البرنامج بموجب توجيهات ملكية وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل الخبر ونوضح الحقيقة وراء هذه الإشاعات، بالإضافة إلى تحديثات الدفعات القادمة ضحاثب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

برنامج حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأسر السعودية من خلال تقديم دعم مالي يعتمد على معايير محددة، منها عدد أفراد الأسرة والحد المانع للدخل منذ انطلاق البرنامج حرصت الحكومة السعودية على تقديم الدعم لمستحقيه بشكل منتظم ومنذ عام 2023 تم إصدار أوامر ملكية تمدد الدعم الإضافي للبرنامج بشكل سنوي.

في ظل الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول صرف 800 ريال إضافي بمناسبة العام الجديد، أصدرت خدمة المستفيدين بيانًا رسميًا نفت فيه صحة هذه الأخبار وأكد البيان أن كافة الإعلانات المتعلقة بالدعم يتم نشرها حصريًا عبر القنوات الرسمية، مثل وكالة الأنباء السعودية (واس) وخدمة المستفيدين.

الزيادات السابقة في حساب المواطن

وفقًا لما تم اعتماده في العام 2023 قيم الدعم الحالية تُصرف بالشكل التالي:

720 ريال سعودي للعائل.

360 ريال سعودي للتابع فوق 18 عامًا.

215 ريال سعودي للتابع تحت 18 عامًا.

موعد صرف الدفعة 85 من حساب المواطن

أما بالنسبة لموعد صرف الدفعة 85 فهي الأقرب في التقويم، ومن المقرر أن يتم إيداعها يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في حسابات المستفيدين المؤهلين كما تم الإعلان مسبقًا عن صدور نتائج أهلية هذه الدفعة، مما يؤكد انتظام البرنامج وحرص الجهات المعنية على مواصلة تقديم الدعم.

حقيقة صرف الدفعة 86 بمبلغ إضافي

بالعودة إلى إشاعة صرف 800 ريال إضافي لمستفيدي الدفعة 86 في يناير 2025، فإن الجهات الرسمية شددت على أن هذه الأخبار غير صحيحة، آخر التحديثات المتعلقة بالدعم الإضافي صدرت في عام 2023، ولم تُعلن أي زيادة جديدة حتى الآن وينصح المستفيدون بمتابعة الإعلانات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.