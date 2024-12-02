نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة سنوية تاريخية .. 3 أيام بأمر ملكي للطلاب والموظفين في هذا الموعد .. تعرف على التفاصيل! في المقال التالي

كتب محمد سعد – تحتفل المملكة العربية السعودية كل عام بـ”يوم التأسيس” في 22 فبراير، وهو يوم يرمز لعمق تاريخي وثقافي يمتد منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727 وهذا اليوم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليصبح مناسبة وطنية، يحمل معه معاني الفخر والاعتزاز بالتضحيات التي قدمها الأجداد لتوحيد الدولة وحمايتها شتعسز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد إجازة يوم التأسيس

حدد الملك سلمان يوم 22 فبراير من كل عام للاحتفال بيوم التأسيس، والذي يصادف هذا العام يوم السبت 23 شعبان 1446 هـ ونظرًا لتزامن يوم التأسيس مع العطلة الأسبوعية في المملكة، يتوقع أن تُرحّل الإجازة إلى يوم الأحد، مما يعني أن الموظفين قد يحصلون على عطلة تمتد لثلاثة أيام: الجمعة، السبت، والأحد.

حتى الآن لم تُصدر الجهات الرسمية إعلانًا بشأن ترحيل الإجازة، لكن من المعتاد في المملكة أن يتم تعويض الإجازات الرسمية إذا صادفت عطلة نهاية الأسبوع. يبقى الانتظار لمزيد من التفاصيل من الجهات المختصة.

رمزية شعار يوم التأسيس

شعار يوم التأسيس ليس مجرد تصميم بل هو لوحة رمزية غنية تعبر عن الهوية الوطنية وتراث المملكة العريق ويحمل الشعار الرموز التالية:

الراية: رجل يحمل راية تعكس البطولات والشجاعة التي قام بها رجال السعودية الأوائل.

النخلة: رمز الحياة والكرم، كما تمثل التمور أحد المنتجات الوطنية المرتبطة بتاريخ المملكة.

الخيل العربي: إشارة إلى الفروسية والشجاعة التي تحلى بها أمراء الدولة السعودية الأولى.

المجلس: رمز الوحدة والتناغم في المجتمع السعودي.

السوق: دلالة على الحراك الاقتصادي والانفتاح الثقافي.

الصقر: تعبير عن القوة والشجاعة.

فناجين القهوة: رمز الضيافة السعودية، بأربع فناجين تحمل معاني الترحيب والاستعداد للحرب إذا لزم الأمر.

أهمية يوم التأسيس

يوم التأسيس ليس مجرد ذكرى، بل هو فرصة لتذكير الأجيال بإنجازات الأجداد الذين أسسوا دولة راسخة، وجعلوا من الدرعية عاصمة للعلم والثقافة من خلال الاحتفال بهذا اليوم، تجدد المملكة ارتباطها بجذورها، وتعزز قيم الوحدة والشجاعة والكرم التي ميزت شعبها على مر العصور.