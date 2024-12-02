كيفية التسجيل في الجيش الاماراتي وطريقة التجنيد للمقيمين في الامارات

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عدن – محمد سعد – تعتبر القوات المسلحة الإماراتية من أبرز المؤسسات الوطنية التي تسهم في حماية أمن واستقرار الدولة، حيث توفر فرصًا مهنية مميزة للعديد من المواطنين الإماراتيين ويتيح التسجيل في القوات المسلحة فرصًا للأفراد للمشاركة في حماية الوطن والعمل في بيئة مليئة بالتحديات والفرص للتميز وفي هذا المقال سنتناول أبرز تفاصيل عملية التسجيل في القوات المسلحة الإماراتية، الشروط المطلوبة، وكيفية التقديم نقذظج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المزايا التي تقدمها القوات المسلحة الإماراتية

تعتبر القوات المسلحة الإماراتية من أفضل المؤسسات العسكرية في المنطقة، حيث تتمتع بسمعة عالمية في مجالات التدريب المتطور والمعدات الحديثة وتقدم القوات المسلحة للمجندين العديد من المزايا، من بينها رواتب مجزية، حوافز مهنية، وتأمينات صحية واجتماعية.

إضافة إلى ذلك يحصل المجندون على تدريب عسكري شامل، يمكنهم من اكتساب مهارات وعلوم متقدمة، تعزز من قدرتهم على العمل في مختلف المجالات العسكرية.

شروط التسجيل في القوات المسلحة الإماراتية

هناك بعض الشروط المحددة التي يجب توافرها لدى المتقدمين الراغبين في الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الإماراتية وتشمل هذه الشروط:

يشترط أن يكون المتقدم مواطنًا إماراتيًا. يجب أن يكون المتقدم في سن بين 18 و 30 عامًا. يختلف المؤهل المطلوب حسب الوظيفة المرغوبة، ولكن غالبًا ما يشترط أن يكون المتقدم قد أتم دراسته الثانوية أو ما يعادلها. يجب أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وقادرًا على تحمل ضغوط التدريب والعمل العسكري. يشترط أن يتمتع المتقدم بسمعة طيبة وسلوك حسن.

كيفية التسجيل في القوات المسلحة الإماراتية

يتم التسجيل في القوات المسلحة الإماراتية من خلال الخطوات التالية: