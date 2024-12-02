الشروط المطلوبة للقبول في الجيش القطري للأجانب والمستندات اللازمة

عدن – كتب محمد سعد – تسعى دولة قطر إلى تعزيز قوتها العسكرية وزيادة حجم جيشها الوطني ليشمل المواطنين القطريين وكذلك الأجانب المؤهلين وفي إطار هذا التوجه أعلنت الحكومة القطرية عن فتح باب الانضمام إلى الجيش القطري للأجانب وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط المحددة حيث إن الالتحاق بالجيش القطري يعد فرصة مميزة للعديد من الشباب الراغبين في الانضمام إلى صفوف الجيش، وذلك لما يقدمه من مزايا تشمل رواتب مغرية ومكانة اجتماعية مرموقة وفي هذا المقال سوف نناقش بالتفصيل الشروط المطلوبة للموافقة على الالتحاق بالجيش القطري، المستندات الضرورية، فضلاً عن الرواتب التي يحصل عليها الجنود الأجانب فغخنب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط القبول في الجيش القطري للأجانب

لكي يتم قبول الأجانب في الجيش القطري، يجب عليهم استيفاء مجموعة من الشروط المحددة بدقة من قبل السلطات القطرية ومن أبرز هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم غير موظف في أي جهة حكومية أو خاصة داخل قطر وهذا يضمن التفرغ التام للتدريب والخدمة العسكرية. لا يسمح للمتقدمين بالالتحاق بالجيش القطري إذا كانوا يعملون في وظائف أخرى ويجب أن يكون الشخص على استعداد للتفرغ التام للخدمة العسكرية. يشترط أن يكون المتقدم لا يتجاوز سن 30 عامًا عند التقديم، لضمان القدرة البدنية والذهنية على تحمل متطلبات الخدمة العسكرية. يجب أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة إعدادية، ثانوية، أو درجة بكالوريوس على الأقل، وذلك لضمان مستوى التعليم والقدرة على التعامل مع المهام العسكرية. يجب أن يكون المتقدم قادرًا على قراءة وكتابة والتحدث باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا لضمان القدرة على التواصل في مختلف الظروف. يشترط أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض التي قد تعيقه عن أداء واجباته العسكرية ويتم ذلك من خلال اجتياز الكشف الطبي. يجب أن يقدم المتقدم شهادة تفيد بحسن سيره وسلوكه، مما يضمن التزامه بالقوانين والأنظمة العسكرية.

رواتب الجيش القطري للأجانب 2025

تقدم دولة قطر رواتب مغرية للجنود الأجانب الذين ينضمون إلى صفوف الجيش القطري وتختلف الرواتب حسب الرتبة العسكرية، حيث يحصل الجنود على دخل ثابت يتناسب مع وظائفهم ورتبهم العسكرية وإليكم تفاصيل الرواتب حسب الرتبة: