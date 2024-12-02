كيفية الحصول على جواز السفر العماني بسهولة .. خطوات تضمن لك النجاح!

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عدن – محمد سعد – يعد جواز السفر العماني أحد الوثائق الأساسية التي تمنح المواطن العماني حق السفر إلى مختلف أنحاء العالم، وهو بمثابة إثبات للهوية وجواز مرور إلى العديد من الدول وتتعدد الإجراءات الخاصة بالحصول على هذا الجواز، وقد تختلف تبعًا للحالة الاجتماعية للمواطن، سواء كان بالغًا أو قاصرًا، فضلاً عن وجود بعض المتطلبات الأخرى التي يجب استيفاؤها وفي هذا المقال سنتناول بالتفصيل كيفية الحصول على جواز سفر عماني، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات اللازمة مظثسص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خطوات الحصول على جواز سفر عماني

لتتمكن من الحصول على جواز سفر عماني، هناك مجموعة من الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها وهذه الإجراءات تم وضعها وفقًا للمعايير التي وضعتها الحكومة العمانية، وتهدف إلى تسهيل عملية الحصول على الجواز لضمان أن تكون الإجراءات قانونية وسلسة:

أولاً وقبل كل شيء يجب التأكد من أنك من حاملي الجنسية العمانية حيث أن جواز السفر العماني لا يمنح إلا للمواطنين العمانيين إذا كنت قد ولدت في سلطنة عمان أو تم منحك الجنسية العمانية وفقًا للقانون، فإنك مؤهل للحصول على جواز السفر. يتطلب تقديم مجموعة من المستندات الأساسية للحصول على جواز السفر العماني، والتي تشمل: شهادة الميلاد العمانية: تعد من أهم الوثائق التي تثبت هويتك.

بطاقة الهوية العمانية: يجب أن تكون سارية المفعول.

صور شخصية حديثة: بعض الجهات قد تطلب صورًا بمواصفات معينة.

إثبات العنوان: مثل شهادة الإقامة أو فاتورة كهرباء، حسب متطلبات الجهة المصدرة. يجب عليك زيارة قسم الجوازات أو الهيئة الحكومية المسؤولة عن إصدار جوازات السفر في سلطنة عمان في معظم الحالات ستكون وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالإجراءات في بعض الحالات يمكن تقديم الطلب عبر الإنترنت من خلال موقع الوزارة. بعد ذلك عليك تعبئة استمارة طلب جواز السفر والتي تحتوي على معلومات شخصية مثل الاسم، والعنوان، والمهنة، وتاريخ الميلاد في حال كنت تتقدم بالطلب لطفل قاصر، يجب أن يكون هناك موافقة من الوالدين أو ولي الأمر. للحصول على الجواز، سيتم طلب دفع رسوم إصدار الجواز وتختلف هذه الرسوم بناءً على نوع الجواز (مواطن، قاصر، جواز سفر طارئ)، ويمكن الدفع إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي أو في مكتب الجوازات. بعد تقديم الطلب ودفع الرسوم ستتم عملية التحقق من البيانات المقدمة من قبل السلطات المختصة وفي حال تمت الموافقة سيتم إصدار جواز السفر العماني. بمجرد الموافقة على الطلب سيتم تحديد موعد لاستلام جواز السفر ويمكن للمواطنين استلام جوازاتهم من خلال البريد أو الذهاب إلى الجهة المسؤولة.

جواز السفر العماني للقاصرين

إذا كان الشخص الذي يتقدم للحصول على جواز السفر هو قاصر، فهناك بعض الإجراءات الإضافية التي يجب أن يتم استيفاؤها: