الآن الحصول على سكن مجاني لمستفيدي الضمان بـ 5 شروط

عدن – كتب محمد سعد – في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحسين جودة حياة مواطنيها، أطلقت وزارة الإسكان مبادرة متميزة تستهدف الشباب محدودي الدخل من مستفيدي الضمان الاجتماعي وتهدف هذه المبادرة إلى توفير سكن مجاني لهذه الفئة، مما يساهم في تعزيز استقرارهم المعيشي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شروط الحصول على سكن مجاني

تتضمن المبادرة عدة شروط يجب توافرها لدى المتقدمين للاستفادة من السكن المجاني: