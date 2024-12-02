الآن الحصول على سكن مجاني لمستفيدي الضمان بـ 5 شروط

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عدن – كتب محمد سعد – في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحسين جودة حياة مواطنيها، أطلقت وزارة الإسكان مبادرة متميزة تستهدف الشباب محدودي الدخل من مستفيدي الضمان الاجتماعي وتهدف هذه المبادرة إلى توفير سكن مجاني لهذه الفئة، مما يساهم في تعزيز استقرارهم المعيشي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شروط الحصول على سكن مجاني
تتضمن المبادرة عدة شروط يجب توافرها لدى المتقدمين للاستفادة من السكن المجاني:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون مقيماً بشكل مستمر داخل المملكة.
- أن يكون المتقدم مسؤولاً عن عائلته الوحيدة.
- يجب أن يكون المتقدم من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي.
- لا يمكن للمتقدم أن يكون قد استفاد من أي دعم آخر مقدم من الدولة.
- أن يكون عمر المتقدم 25 سنة أو أكثر.
- عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات أو أصول ذات قيمة عالية.
- يجب أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها المتقدم للاستفادة من برنامج سكني، دون استفادة سابقة من أي دعم آخر من الدولة.
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