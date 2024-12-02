نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تم تخفيض رسوم المرافقين إلى ١٠٠ ريال بأمر ملكي 2024؟ .. الجوازات السعودية توضح في المقال التالي

كتب محمد سعد – قامت المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على المرافقين والوافدين، حيث كانت تلك الرسوم في البداية 100 ريال سعودي لكل وافد شهريًا وقد تم رفع قيمة الرسوم تدريجيًا لتصل في عام 2018 إلى 200 ريال، ثم إلى 300 ريال في عام 2019 وفي عام 2020 بلغت الرسوم 400 ريال سعودي، مما ساهم في تعزيز الإيرادات المالية للدولة وفي 2024 يثار التساؤل حول إمكانية تخفيض هذه الرسوم.

عدم تغيير الرسوم في عام 2024

أعلنت مديرية الجوازات بالمملكة أن الرسوم ستظل ثابتة عند 400 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق في عام 2024، نافيةً أي معلومات تشير إلى تخفيضها إلى 100 ريال وهذا القرار يأتي في سياق الحفاظ على الإيرادات الحكومية ومواصلة تنظيم سوق العمل في المملكة.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

تقوم المديرية العامة للجوازات بتحديد بعض الفئات التي تُعفى من دفع هذه الرسوم، وهي تشمل:

الطلاب القادمين للدراسة بمنحة دراسية. الأبناء الذين لهم أم سعودية ومتزوجون من أجانب. الزوجات الأجنبيات من ذوي الاحتياجات الخاصة المتزوجات من مواطنين سعوديين. حاملو جوازات السفر الدبلوماسية. الزوجة الأولى للمواطن السعودي المقيم. الأمهات المقيمات مع أبناء تحت سن الـ 18. المتقاعدون من المؤسسات الحكومية الذين يقيمون في المملكة.

كيفية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة

يمكن للمقيمين في السعودية التحقق من رسوم تجديد الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية وإليكم الخطوات اللازمة: