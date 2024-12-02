أقوى موبايل حالياً فئة أقتصادية من أوبو سعر و مواصفات Oppo A58 4G مميزات و عيوب أوبو أيه 58 سعره في الكويت والإمارات والسعودية

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يبلغ سعر الهاتف بالسوق المصري النسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام حوالي 8400 جنية، في حين أن النسخة 128 جيجا و8 جيجا رام يبلغ سعرها حوالي 9000 جنية وذلك بضمان دولي.
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بينما يوجد بالمملكة العربية السعودية النسخة 128 جيجا و8 جيجا رام بسعر يبلغ 700 ريال سعودي.
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بينما يبلغ سعر النسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام بدولة الإمارات حوالي 600 درهم إماراتي.
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في حين أن النسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام بدولة الكويت يصل سعرها إلى 85.1 دينار كويتي.ط
ما هي عيوب اوبو A58؟
أداء الهاتف متوسط لأن المعالج المستخدم في الهاتف ليس الأقوى، كما أن الكاميرا لا تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.
اوبو A58 اصدار سنه كام؟
تم إصدار هاتف اوبو A58 في شهر يوليو عام 2023.
هل Oppo A57 ضد الماء؟
نعم، حيث أن هاتف اوبو A57 مقاوم للماء والغبار.