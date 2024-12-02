أقوى موبايل حالياً فئة أقتصادية من أوبو سعر و مواصفات Oppo A58 4G مميزات و عيوب أوبو أيه 58 سعره في الكويت والإمارات والسعودية

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر هاتف Oppo A58 4G من أحدث الهواتف الذكية التي قامت شركة أوبو بإطلاقها في الفئة الاقتصادية، حيث يأتي هذا الهاتف بالعديد من المميزات، حيث جاءت شاشة الهاتف من شركة ميديا تك بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية رئيسية تبلغ حوالي 50 ميجا بكسل بالإضافة إلى وجود كاميرا سيلفي تبلغ 8 ميجا بكسل بجانب وجود بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع توافر إمكانية الشحن السريع بقوة حوالي 33 واط وذلك بالإضافة إلى توافر دعم الصوت الاستريو.

مواصفات هاتف Oppo A58 4G

تتمثل مواصفات هاتف Oppo A58 4G من خلال مايلي:

سعر هاتف Oppo A58 4G