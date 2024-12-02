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أقوى موبايل حالياً فئة أقتصادية من أوبو سعر و مواصفات Oppo A58 4G مميزات و عيوب أوبو أيه 58 سعره في الكويت والإمارات والسعودية

أقوى موبايل حالياً فئة أقتصادية من أوبو سعر و مواصفات Oppo A58 4G مميزات و عيوب أوبو أيه 58 سعره في الكويت والإمارات والسعودية
أقوى موبايل حالياً فئة أقتصادية من أوبو سعر و مواصفات Oppo A58 4G مميزات و عيوب أوبو أيه 58 سعره في الكويت والإمارات والسعودية
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر هاتف Oppo A58 4G من أحدث الهواتف الذكية التي قامت شركة أوبو بإطلاقها في الفئة الاقتصادية، حيث يأتي هذا الهاتف بالعديد من المميزات، حيث جاءت شاشة الهاتف من شركة ميديا تك بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية رئيسية تبلغ حوالي 50 ميجا بكسل بالإضافة إلى وجود كاميرا سيلفي تبلغ 8 ميجا بكسل بجانب وجود بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع توافر إمكانية الشحن السريع بقوة حوالي 33 واط وذلك بالإضافة إلى توافر دعم الصوت الاستريو.

مواصفات هاتف Oppo A58 4G

 

أقوى موبايل حالياً فئة أقتصادية من أوبو سعر و مواصفات Oppo A58 4G مميزات و عيوب أوبو أيه 58 سعره في الكويت والإمارات والسعودية

 

تتمثل مواصفات هاتف Oppo A58 4G من خلال مايلي:

سعر هاتف Oppo A58 4G

 

أقوى موبايل حالياً فئة أقتصادية من أوبو سعر و مواصفات Oppo A58 4G مميزات و عيوب أوبو أيه 58 سعره في الكويت والإمارات والسعودية

 

  • يبلغ سعر الهاتف بالسوق المصري النسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام حوالي 8400 جنية، في حين أن النسخة 128 جيجا و8 جيجا رام يبلغ سعرها حوالي 9000 جنية وذلك بضمان دولي.

  • بينما يوجد بالمملكة العربية السعودية النسخة 128 جيجا و8 جيجا رام بسعر يبلغ 700 ريال سعودي.

  • بينما يبلغ سعر النسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام بدولة الإمارات حوالي 600 درهم إماراتي.

  • في حين أن النسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام بدولة الكويت يصل سعرها إلى 85.1 دينار كويتي.ط

ما هي عيوب اوبو A58؟

أداء الهاتف متوسط لأن المعالج المستخدم في الهاتف ليس الأقوى، كما أن الكاميرا لا تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.

اوبو A58 اصدار سنه كام؟

تم إصدار هاتف اوبو A58 في شهر يوليو عام 2023.

هل Oppo A57 ضد الماء؟

نعم، حيث أن هاتف اوبو A57 مقاوم للماء والغبار.

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