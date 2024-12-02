نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق طريقة الاستعلام وكافة التفاصيل والشروط في المقال التالي

كتب محمد سعد – أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، منصة مظلتي هي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لتمكين المواطنين من التحقق من أهليتهم للحصول على الرعاية الاجتماعية ومتابعة حالة طلباتهم بسهولة، وتهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى الخدمات للفئات المستحقة وبرنامج الرعاية الاجتماعية هو عبارة عن راتب شهري يتم تقديمه لبعض الفئات التي تنطبق عليها الشروط.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية

تشمل الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية فئات عدة مثل:

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأرامل والمطلقات وفق أحكام قضائية.

أصحاب الإعاقات.

الأسر التي لا تمتلك مصادر دخل مستدامة أو ممتلكات باهظة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لابد من اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي عبر الرابط المخصص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا، قم بإنشاء حساب عبر إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة.

وإذا كنت مستخدمًا بالفعل أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

ومنها اختر خيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ثم أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية أو البطاقة الوطنية، ورمز التحقق الظاهر على الشاشة، وتحديد الوجبة الأخيرة من القائمة.

قم اضغط على زر استعلام وسوف تظهر قائمة الأسماء إذا كنت مشمولًا أو تفاصيل طلبك.

وفي حال عدم ظهور النتائج، يمكنك التواصل مع وزارة العمل عبر الخط الساخن أو زيارة أحد مكاتبها الرسمية.

شروط الاستحقاق للدعم

ل‏كي يتمكن المستفيد من الحصول على الدعم لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط: