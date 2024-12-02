شكرا لاهتمامكم بخبر عن موعد صرف راتب المعين المتفرغ في العراق لشهر كانون الأول 2024 وخطوات التسجيل عبر بوابة أور على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ حول موعد صرف راتب المعين المتفرغ، ورنصد في ذلك السياق تساؤلات الكثير من المتابعين في مختلف المحافظات العراقية حول الموعد الرسمي لصرف راتب المعين المتفرغ خلال شهر كانون الأول، والجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بصرف هذا الراتب كأحد أنواع الدعم المالي للمواطنين العراقيين الذين يعانون من الإعاقات، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى المعيشة الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق عبر السطور التالية.

موعد صرف راتب المعين المتفرغ

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موعد صرف راتب المعين المتفرغ لشهر كانون الأول 2024، حيث من المقرر مسبقًا نزول الرواتب في حسابات المستفيدين في الفترة من 20 إلى 25 من كل شهر ميلادي، لذلك يترقب المستفيدين في كافة المحافظات العراقية نزول الراتب في هذه المدة المحددة، ويكون الاستعلام عن الراتب من خلال الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية عبر اتباع الآتي:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الانترنت.

الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن راتب المعين المتفرغ.

ادخال البيانات المطلوبة للمستفيد.

الضغط على زر “استعلام”.

تظهر عبر الموقع كافة التفاصيل حول قيمة الراتب وموعد الصرف.

طريقة التسجيل في استمارة المعين المتفرغ

طريقة التسجيل في استمارة المعين المتفرغ 2024، والتي تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة أور الإلكترونية ويمكن الحصول عليها من خلال اتباع الآتي:

زيارة بوابة أور الرقمية على الانترنت.

الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

اختيار التسجيل في راتب المعين المتفرغ.

ادخال البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

ارفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على زر ارسال طلب.

شروط الحصول على راتب المعين المتفرغ

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق شروط الحصول على راتب المعين المتفرغ 2024 والتي تتضمن الآتي: