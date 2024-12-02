أجمل رسائل تهنئة لليوم الوطني الإماراتي 2024 عبارات التهاني احتفالا في عيد الاتحاد الـ 53

عدن – كتب محمد سعد – يحتفل الشعب الإماراتي كل عام في الثاني من شهر ديسمبر 2024 بالذكرى الثالثة والخمسين والتي تم فيها تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يعتبر يوم تاريخي وخالد في حياة كل اماراتي الذي يحتفل بهذا العيد الوطني لانطلاق الاتحاد الاماراتي عام 1971 وقد قاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هذه الوحدة العظيمة التي جمعت الإمارات السبع.

بدأت فكرة اتحاد الامارات من خلال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي رأى أن القوة لا تأتي الا من الوحدة وفي الثاني من ديسمبر عام 1971 حدث اجتماع من حكام الإمارات السبع وتم خلاله التوقيع علي ميثاق الاتحاد، وتم اعلان تاسيس دولة موحدة تكون ذات هوية وطنية ومنذ ذلك الوقت، أصبحت الإمارات دولة عربية استطاعت تحقيق انجازات كبيرة خلال سنوات قليلة حيث حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات منذ تأسيسها، بداية من البنية التحتية المتقدمة التي تتواجد في كل مكان وكل اماراة والتي شهدت نهضة كبيرة لا مثيل لها، كما انه حدثت انجازات كبيرة في التعليم استطاعت خلالها ان تسابق العديد من الدول واعادت الامارات إلى مكانتها لتصبح واحدة من أبرز الدول في مجالات التعليم وايضا التكنولوجيا والطاقة المتجددة كما أصبحت دولة الإمارات مركز عالمي للعديد من الفعاليات الاقتصادية والثقافية،

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني

في هذا اليوم العظيم، يحرص كل المواطنين في دولة الإمارات العربية علي اقامة الاحتفالات من خلال القيام ببتزيين الشوارع بالأعلام الوطنية وايضا تقوم الدولة بتنظيم العروض العسكرية والفنية المختلفة كما يتم اقامة العديد الحفلات والفعاليات في كل إمارة علي حدة يعبر خلالها المواطنون عن فرحتهم بالوحدة الاماراتية والشعور بالفخر الوطني وهناك الكثير من عبارات التهاني التي يتم تبادلها بين المواطنين والاصدقاء والاهل وايضا الاشخاص المقيمين هناك ونضع لكم مجموعة من أجمل رسائل تهنئة لليوم الوطني الإماراتي: