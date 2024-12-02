نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لو سنك 60 سنة.. تفل الشاي كنز في بيتك هيرجعك 20 سنة لورا .. هتقولي ياريتني كنت عرفته من زمان.. استخدميه بهذه الطريقة في المقال التالي

كتب محمد سعد – الشاي هو المشروب الشعبي الأكثر انتشارا في مصر والوطن العربي، بل والعالم أجمع، ويتميز مشروب الشاي بفوائده الجمة، لكن سرعان ما ينتهي فنجان الشاي حتى نقوم بغسله في الحوض ونتخلص من التفل، جاهلين ما تحتويه تلك الحبيبات الصغيرة من فوائد يمكن استغلالها للبشرة حيث يعطي تفل الشاي العديد من الفوائد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك تفل الشاي للبشرة.

طريقة تحضير ماسك تفل الشاي للبشرة

أولا المكونات:

كمية من تفل الشاي.

قليل من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

في البداية قومي بغسل وجهك جيدًا بالماء والصابون. قومي بوضع تفل الشاي في وعاء، ثم أضيفي اليه الماء الدافئ وقومي بتشكيل عجينة سميكة القوام. طبقي العجينة على وجهك واتركيها لمدة تتراوح ما بين 15 الى 20 دقيقة. قومي بغسل وجهك بالماء البارد.

فوائد ماسك تفل الشاي للبشرة

يتميز تفل الشاي بالعديد من الفوائد للبشرة، ومن أهمها:

يخلصك من حب الشباب: بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تقضي على البكتيريا التي تسبب ظهور حب الشباب.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تقضي على البكتيريا التي تسبب ظهور حب الشباب. تقليل الالتهابات: ثبت أن تفل الشاي يعمل بفاعلية كبيرة على تقليل الالتهابات في البشرة، ويساعد في علاج الأكزيما والصدفية.

ثبت أن تفل الشاي يعمل بفاعلية كبيرة على تقليل الالتهابات في البشرة، ويساعد في علاج الأكزيما والصدفية. شد البشرة ومنع ظهور التجاعيد: وذلك بفضل خصائه المرطبة للبشرة التي تمنع الجفاف.

نصائح للعناية بالبشرة باستخدام ماسك تفل الشاي