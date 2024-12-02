شكرا لاهتمامكم بخبر عن هيكون هش وطري .. طريقة عمل الدونات في المنزل بمكونات بسيطة وشكل مميز زي أشهر المحلات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – طريقة عمل الدونات في المنزل، الدونات من الحلويات الشهيرة والمحببة لدى الجميع، تتميز بطراوتها وإمكانية تقديمها بطرق تزيين مختلفة تناسب جميع الأذواق، وفي هذا المقال سوف نذكر طريقة تحضير الدونات في المنزل خطوة بخطوة، مع أفكار لتزيينه وتوضيح السعرات الحرارية الموجودة في كل قطعة على حسب نوعها.

مكونات عمل الدونات في المنزل

تحتاج هذه الوصفة مجموعة من المقادير البسيطة وهي:

مكونات العجينة 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

2 بيضة.

رشة ملح.

مكونات التزيين شوكولاتة مذابة (بيضاء أو داكنة).

سكر بودرة.

صوص كراميل.

حبيبات ملونة.

جوز الهند المبشور.

طريقة عمل الدونات في المنزل

لكي يتم تحضير الدونتس بشكل هش وطري لابد أن يتم الالتزام بالخطوات التالية:

في البداية نحضر العجينة في وعاء صغير اخلطي الحليب الدافئ مع الخميرة وملعقة صغيرة من السكر، واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتفاعل الخليط.

وفي وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السكر، والملح.

ثم أضيفي الزبدة الطرية وافركيها بالدقيق حتى تحصلي على خليط رملي.

وبعدها أضيفي خليط الخميرة، البيض، والفانيليا تدريجيًا واعجني المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومطاطية.

ثم غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة واتركيها في مكان دافئ لتتخمر لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد تخمر العجينة، افرديها على سطح مرشوش بالدقيق بسماكة 1 سم.

ثم استخدمي قطاعات الدونات أو كوبين بحجمين مختلفين لقطع الدوائر.

اتركي الدوائر لتتخمر لمدة 15-20 دقيقة إضافية.

سخني الزيت في قدر عميق على نار متوسطة واقلي الدونات حتى يصبح لونها ذهبيًا من الجانبين.

ضعيها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

طرق تزيين الدونات

لكي يتم تزيين الدونات بشكل مميز ممكن اختيار الطريقة المناسبة:

التزيين بالشوكولاتة: غمسي سطح الدونات في الشوكولاتة المذابة ورشي عليها الحبيبات الملونة.

التزيين بالسكر البودرة: رشي السكر البودرة فوق الدونات مباشرة بعد خروجها من الزيت.

التزيين بصوص الكراميل أو العسل: اسكبي الكراميل أو العسل فوق الدونات وأضيفي جوز الهند المبشور أو المكسرات المفرومة.

التزيين بالكريمة المخفوقة: اصنعي فتحة صغيرة في الدونات واحشيها بالكريمة المخفوقة باستخدام كيس التزيين.

السعرات الحرارية في الدونات

تختلف السعرات الحرارية حسب طريقة التزيين والحشو، ولكن بشكل عام: