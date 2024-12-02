وشك هينور زي البدر .. تألقي بـ بشرة خالية من العيوب مع كريم لبان الدكر لـ تفتيح الوجه وشد التجاعيد
عدن – كتب محمد سعد – كريم لبان الدكر سوف يجعلك ملكة جمال في اقل من اسبوع سوف يجعلك افتح بعشر درجات، حيث يعد لبان الذكر من أقوي الوصفات الطبيعية للتفتيح حيث يحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين سي وحمض الهيالورونيك الذي يعد الحمض الأساسي في توحيد لون البشرة وتفتيحها بشكل سريع وفوري من دون أي أضرار، ولهذا فإن كريم لبان الذكر هو بطل كريمات التفتيح الطبيعه لانه مناسب لكل أنواع البشرة الدهنية والجافة والمختلطة والعادية، كما أنه يناسب البشرة الحساسة لانه لا يحتوي على أي مواد تعمل التهابات للبشرة ولكنه يزيد من ترطيب البشرة بعمق.
كريم لبان الدكر لتفتيح الوجه
يحتوي لبان الدكر على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تمكنك من التخلص من مشاكل البشرة الأكثر شيوعا ومنها التخلص من البقع الداكنة والاسمرار الذي تتعرض له البشرة بسبب أشعة الشمس، كما يخلصك من التجاعيد ويعمل على شد البشرة نظرا لأنه يحتوي على الكولاجين وحمض الهيالورونيك والذي يعمل على تحفيز خلايا البشرة والتخلص من الجلد الميت، كما يمكنك لبان الدكر من ترطيب البشرة والتخلص من البثور السوداء والبقع الداكنة، ويمكنك عمل كريم لبان الدكر من خلال المكونات التالية:
- ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون.
- معلقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- معلقة صغيرة من القهوة.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقه صغيره من ماء الورد.
طريقة عمل كريم لبان الدكر
- قومي بتحضير وعاء وضعي فيه لبان الذكر المطحون والقهوة .
- وقومي بخلط المكونات الجافة جيدا، ثم قومي بوضع الزبادي.
- واضيفي مقدار الزيت من زيت جوز الهند وزيت الزيتون البكر واخلطي المكونات جيداً.
- ثم ضعي مقدار ماء الورد وقلبي المكونات جيدا حتي تتجانس وتحصلي على قوام كريمي.
- ثم قومي بتنظيف بشرتك من خلال الغسول الخاص بك.
- ثم قومي بوضع كريم لبان الدكر على وجهك ورقبتك .
- اتركي الكريم على وجهك لمدة 20 دقيقة.
- ثم قومي بغسل وجهك بالماء البارد.
- يمكنك عمل كريم لبان الدكر مرتين في الأسبوع.
- بعد الاستمرار على كريم لبان الدكر سوف تلاحظين توحد لون بشرتك.
- بالإضافة إلى تفتيح بشرتك لما يصل إلى 10 درجات.