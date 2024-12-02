نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيمة 20.000 ريال سعودي .. تمويل شخصي للمقيمين بالقطاع الخاص دون الحاجة لضامن أو كفيل في المقال التالي

كتب محمد سعد – إذا كنت من العاملين في القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية وتبحث عن تمويل شخصي يلبي احتياجاتك بسهولة، فإن شركة كورا للتمويل تقدم لك الحل المثالي، ويمكنك الآن الحصول على قرض شخصي بقيمة 20,000 ريال سعودي دون الحاجة لضامن أو كفيل، مع إجراءات سريعة وموافقة فورية، وهذا التمويل يساعدك على سداد ديونك أو تغطية متطلباتك الشخصية المختلفة بسهولة ومرونة.

تمويل شخصي للمقيمين بالقطاع الخاص

يتميز تمويل كورا بالعديد من المميزات منها:

يقدم التمويل إجراءات سهلة وسريعة حيث يتم التقديم بسهولة عبر الإنترنت مع موافقة فورية.

كما يقدم فترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا لتناسب احتياجاتك المالية.

يتوافق التمويل مع الشريعة الإسلامية ويتماشى مع الأحكام الشرعية.

يمكن الحصول على التمويل بدون كفيل أو ضامن.

يعد فرصة مثالية لتلبية الاحتياجات المالية بسهولة.

خطوات التقديم على قرض 20,000 ريال

للحصول على تمويل شخصي بقيمة 20,000 ريال من شركة كورا، اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لشركة كورا للتمويل.

اختيار التمويل الشخصي من بين الخيارات المتاحة.

الاطلاع على الشروط والأحكام والتأكد من توافقها مع وضعك المالي.

النقر على تقديم الطلب لبدء العملية.

ملء نموذج الطلب بالمعلومات الشخصية والدخل الشهري.

الضغط على إرسال الطلب وانتظار المراجعة.

شروط الحصول على القرض الشخصي

لتقديم طلبك للحصول على هذا القرض، يجب تحقيق بعض الشروط الأساسية، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم على رأس العمل، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 3,500 ريال سعودي.

أن تكون مدة الخدمة لا تقل عن 3 أشهر.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و50 عامًا.

تسديد الأقساط الشهرية يتم على فترة تصل إلى 60 شهرًا.

كيفية الاستفادة من التمويل الشخصي

تمويل كورا بقيمة 20,000 ريال يوفر لك حرية مالية تمكنك من:

سداد الديون والمتعثرات المالية السابقة.

شراء مستلزمات شخصية أو أسرية

تغطية تكاليف تعليمية أو علاجية.

التواصل للحصول على مزيد من التفاصيل

لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات حول تمويل شركة كورا، يمكنك التواصل مع الشركة خلال أوقات العمل الرسمية (من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً).