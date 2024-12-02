نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقسط بسيط وثابت تمويل 25 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب في المقال التالي

كتب محمد سعد – تمويل 25 ألف ريال سعودي بدون كفيل ولا تحويل الراتب مقدم من أحد الجهات التي توفر المنتجات بشكل سريع وسهل في الإجراءات، والتي تخضع لإعتماد البنك المركزي السعودي، وذلك لضمان إتفاق جميع المنتجات المتوفرة لديها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت تكون سهلة التعامل وتوفر مميزات لصالح العميل مع تيسير فترات السداد والأقساط تتم بصورة مرنة حتى لا يشعر العميل بعبء مالي أو ضغوطات أكثر من اللازم.

وفرت شركة فينزي التمويل الشخصي سهل وسريع في الإجراءات بدون تعقيد وبأقل مستندات، على أن يستوفي العميل بعض الضوابط لضمان الحقوق، وهي تتمثل في التالي:

الحد الأدنى للراتب 4000 ريال للسعودي ولغير السعودي 6000 ريال.

6 أشهر فترة الخدمة في العمل للقطاع الخاص وغير متطلب للقطاع الحكومي.

ألا يقل عمر العميل عن 20 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند نهاية السداد.

يشترط تقديم سند لأمر.

ما هي المميزات التي تقدمها شركة فينزي؟

تقدم شركة فينزي عدة مزايا للعميل منها:

سرعة وإتمام الإجراءات وصرف المبلغ المطلوب.

قرض شخصي يبدأ من 5 آلاف ريال وحتى 25 ألف ريال.

لا يتطلب وجود كفيل أو ضمانات ولا تحويل الراتب على بنك محدد.

القسط بسيط وثابت طوال فترة التقسيط.

مدة التقسيط حتى 24 شهر.

يمكن استخدام حاسبة التمويل الموجودة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

المستندات المطلوبة

بطاقة هوية وطنية سارية المعول.

شهادة إشتراك ومدد أجور للقطاع الخاص.

كشف حساب بنكي حديث موضح فيه إيداع آخر ثلاثة رواتب.

تعريف بالراتب مطلوب لموظفي القطاع الحومي فقط لا تزيد مدته عن 30 يوماً.

شهادة آيبان معتمدة.

كيفية طلب التمويل الشخصي

من خلال الموقع الإلكترونية لشركة فينزي للتمويل عبر www.finzey.com يمكنك تعبئة نموذج الطلب بالبيانات وإرفاق المستندات المذكورة أعلاه، كما يمكنك استخدام الحاسبة المتوفرة بالموقع، هذا بالإضافة إلى إمكانية التواصل من خلال الموقع أو أحد فروع الشركة الموجودة في المملكة السعودية بمدينة الرياض، وفي حال وجود أي استفسار يمكن الاتصال عبر رقم الهاتف الموحد على 8001200088 أو من خلال رقم 920021224 أو عبر رسائل الموقع.