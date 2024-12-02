شكرا لاهتمامكم بخبر عن قمة مرتقبة .. القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا 2024-2025 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة مواجهة قوية تجمع نادي النصر السعودي بنظيره السد القطري ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2024-2025، في هذا التقرير نستعرض تفاصيل اللقاء بما في ذلك القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد وموعد المباراة والمعلقين بالإضافة إلى تشكيلة النصر المتوقعة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد

سيتم بث مباراة النصر والسد عبر عدة قنوات رياضية، حيث يمكن للجماهير متابعة اللقاء مباشرة عبر:

قناة beIN Sports AFC HD.

قناة Abu Dhabi Sports Asia 2.

قناة Alkass 9 HD.

قناة SSC 1 HD.

معلقو مباراة النصر والسد

يتمتع عشاق كرة القدم بفرصة الاستماع إلى التعليق المميز عبر القنوات المختلفة:

المعلق حازم عبدالسلام على قناة أبوظبي الرياضية آسيا 2.

المعلق خليل البلوشي على قناة الكأس 9.

المعلق عبدالله الحربي وحاتم بطيشة على قناة SSC Extra 1.

المعلق علي سعيد الكعبي على قناة beIN Sports AFC HD.

موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

ستقام مباراة النصر ضد السد على ملعب استاد الأول بارك، حيث تنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

والساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والأردن.

والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

والساعة 8:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

ترتيب النصر والسد في دوري أبطال آسيا

النصر السعودي: يحتل المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة، بعد تحقيقه 4 انتصارات وتعادل وحيد، وسجل الفريق 12 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف.

بينما السد القطري: يأتي في المركز الخامس برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، خلف أندية الهلال والأهلي والنصر والوصل.

وتعد هذه المباراة فرصة حاسمة للنصر لتأمين موقعه في المراحل المقبلة من دوري أبطال آسيا، بينما يسعى السد للعودة بقوة وتحقيق نتيجة إيجابية.

تشكيل النصر المتوقع ضد السد

يتوقع أن يدخل النصر المباراة بالتشكيلة التالية: