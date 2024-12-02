هينافس الايفون بجدارة .. مواصفات هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi وكافة التوقعات حول موعد طرحه وسعره

عدن – كتب محمد سعد – مواصفات هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi، هاتف تسلا Tesla Model Pi يعتبر من أبرز الابتكارات المرتقبة في سوق الهواتف الذكية، وهو من إنتاج شركة تسلا بقيادة إيلون ماسك، ويتميز هذا الهاتف بدمج تقنيات فائقة التطور تنافس كبرى الشركات مثل آبل وسامسونج ومجرد أن يتم طرحه في الأسواق سوف يلاقي إقبال كبير من محبي التطور والتكنولوجيا الحديثة وفي المقال سوف نتعرف على كافة المميزات الموجودة في الهاتف التي تم الإعلان عنها.

‏يمتلك هذا الهاتف الجديد مجموعة من المميزات وهي:

شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.85 بوصة، وبدقة 2532 × 1170 بكسل مع دعم HDR وDolby Vision.

والهاتف مقاوم للخدش باستخدام زجاج Gorilla Glass الإصدار السادس.

ونسبة الشاشة إلى الجسم تقارب 90%، مع تردد 120 هرتز.

يمتلك معالج قوي يضمن أداءً سلسًا وسريعًا مع قدرات معالجة فائقة تنافس أفضل الهواتف.

ويمتلك الهاتف بطارية ليثيوم أيون بسعة 5500 مللي أمبير تدوم يومين من الاستخدام المكثف.

ويدعم الهاتف الشحن بالطاقة الشمسية من خلال غلاف مميز يحمل علامة تسلا.

مواصفات الكاميرات وبعض المميزات الإضافية

‏يمتلك هذا الهاتف مجموعة كبيرة من المواصفات المميزة بجانب الخصائص القوية الخاصة بالكاميرا:

كاميرا خلفية رباعية بدقة عالية، مع مميزات احترافية للتصوير في مختلف الظروف.

وبه كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ومذود بالاتصال بالإنترنت الفضائي عبر شبكة Starlink.

وبه القدرة على تعدين العملات الرقمية.

تصميم يتغير لونه حسب الطقس في بعض الإصدارات.

السعر المتوقع للهاتف

تشير التوقعات إلى أن سعر الهاتف سوف يتراوح بين 800 و1200 دولار أمريكي، ما يجعله منافسًا قويًا للهواتف الفاخرة مثل iPhone 15 Pro Ma، ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف في الأسواق بحلول عام 2025، مع توقعات بإحداثه ثورة في سوق الهواتف الذكية.

ماذا قال إيلون ماسك عن تصنيع Tesla لهاتف؟

إيلون ماسك لم يعلن رسميًا عن نية شركة تسلا تصنيع هاتف ذكي مثل Tesla Model Pi، ولكن شائعات كثيرة انتشرت حول احتمال تطوير تسلا لهاتف ذكي يتوافق مع تقنيات الشركة، مثل شبكة الإنترنت الفضائية Starlink وسياراتها الكهربائية.

ماسك نفى سابقًا في تصريحات مباشرة فكرة دخول تسلا إلى سوق الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن الهواتف ليست ضمن أولويات الشركة التي تركز على السيارات الكهربائية، الطاقة النظيفة، والمشاريع الفضائية، ولكنه أضاف في بعض المناسبات أن الشركة قد تفكر في تصنيع هاتف إذا أصبحت التطبيقات الحالية غير متاحة عبر متاجر التطبيقات أو إذا واجهت الشركة قيودًا قد تؤثر على وصول المستخدمين إلى تقنياتها مثل Starlink.