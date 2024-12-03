نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انتهاء مدة السماح .. تعرف على كيفية تجديد هوية مقيم في السعودية عبر منصة ابشر والشروط المطلوبة ؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – منصة ابشر الرقمية توفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والوافدين والتي منها تجديد هوية مقيم في السعودية، حيث تم الحرص من قبل حكومة المملكة العربية السعودية على توفير تلك الخدمة أون لاين لتفادي الغرامات التي تصدر بحق المخالفين لضوابط الإقامة في المملكة، حيث تعد خطوة تجديد صلاحية الهوية الخاص بالوافدين من الإجراءات الضرورية الخاصة بالإقامة على أراضي المملكة.

كيفية تجديد هوية مقيم في السعودية

خدمة تجديد هوية مقيم عبر منصة أبشر متاح للمقيمين الاستفادة منها سواء له أو لأحد أفراد الأسرة، كما من خلالها يستطيع المواطن السعودي تجديد صلاحية هوية مقيم من العمالة المنزلية، إذ يتم ذلك من خلال تطبيق خطوات محددة، تأتي على النحو التالي:

الانتقال أولًا إلى لينك منصة أبشر أو عبر الاستعانة بتطبيق أبشر على الجوال. تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك. تحديد تبويب “تجديد هوية مقيم” من الخدمات المتوفرة على المنصة. تحديد ما بين “خدمات المقيمين” أو اختيار “خدمات أفراد الأسرة”. كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح داخل الأماكن المخصصة لها. الإطلاع على جميع الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها. دفع قيمة الرسوم المطلوبة لتجديد هوية مقيم أو أحد الأفراد أو العامل عبر استخدام بطاقة الائتمان أو استخدام الحساب البنكي. إتمام الإجراءات الخاص بعملية التجديد. في حالة الرغبة باستلام هوية مقيم بعد التجديد، يجب زيارة أقرب مكتب لك للجوازات للحصول عليها.

شروط تجديد هوية مقيم في السعودية

تم تحديد الشروط المطلوبة التي يجب على المقيم توفيرها لتجديد الهوية الخاصة به:

دفع إجمالي الرسوم المحددة للتجديد.

إلا يوجد أي مخالفات مرورية صادرة باسم المقيم، وفي حالة وجودها يجب دفعها.

أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية.

لابد من تسجيل كلًا من بصمة الشخص المستفيد والصورة الخاصة به بالنظام الحكومي للمملكة.

في حالة كان التجديد للعامل يجب أن لا يكون قد تم تسجيله كمتغيب عن العمل.

في حال زادت مدة انتهاء الصلاحية عن ستة أشهر لا يمكن تجديد الهوية.

كم فترة السماح بعد انتهاء الإقامة في السعودية ؟

من الضروري الالتزام الكامل من قبل المقيم بفتره السماح وذلك لتجنب فرض العقوبات وفق قانون الإقامة، وقد تم تحديد فترة السماح عند ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الإقامة، بعدها يتم تطبيق الغرامات.