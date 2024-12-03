شكرا لاهتمامكم بخبر عن 10 خطوات .. حجز موعد في جوازات الرقعي على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – إدارة الجوازات في الرقعي، التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، تعتبر واحدة من أهم المرافق الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، تتيح هذه الإدارة إجراء العديد من المعاملات المتعلقة بالجوازات، بالإضافة إلى خدمات أخرى، مع إمكانية حجز المواعيد مسبقًا لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتقليل الانتظار.

كيفية حجز موعد في جوازات الرقعي عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق “سهل”، بالإضافة إلى توفير رابط مباشر لحجز المواعيد.

أهمية حجز موعد في جوازات الرقعي

توفر خدمة حجز المواعيد العديد من المزايا التي تجعلها ضرورة للمواطنين والمقيمين في الكويت، تشمل هذه المزايا:

تقليل فترات الانتظار في مكاتب الجوازات.

تنظيم العمل داخل الفروع، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات.

ضمان الحصول على الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب.

سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات دون عناء.

خطوات حجز موعد في جوازات الرقعي

لحجز موعد في إدارة الجوازات بمنطقة الرقعي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى خدمة حجز موعد الجوازات.

انقر على رابط الحجز المدرج ضمن صفحة الخدمة.

إذا كنت تملك حسابًا في منصة “متى“، قم بإدخال بيانات تسجيل الدخول.

في حالة عدم امتلاك حساب، يجب إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية.

من واجهة المستخدم، اختر وزارة الداخلية من قائمة الوزارات المتاحة.

انقر على خيار تصنيف الخدمات لتحديد الخدمة المطلوبة.

ضمن قائمة الخدمات المتاحة، اختر خدمة إدارة الجوازات.

حدد فرع الرقعي من بين الفروع المدرجة.

اختر التاريخ المناسب والوقت الذي يتلاءم مع جدولك.

أكمل عملية الحجز باتباع التوجيهات التي يقدمها النظام.

حجز موعد في جوازات الرقعي عبر تطبيق سهل

بالإضافة إلى الحجز عبر منصة “متى”، يمكن استخدام تطبيق “سهل” لحجز موعد في إدارة الجوازات بالرقعي، إليك كيفية القيام بذلك: