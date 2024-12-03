شكرا لاهتمامكم بخبر عن موقف محمد صلاح .. المرشحين لجائزة ذا بيست 2025 ومعايير اختيار المرشحين على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – في مفاجأة غير متوقعة، أعلن الفيفا عن قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست 2025 دون وجود النجمين المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مما أثار جدلًا واسعًا حول معايير اختيار المرشحين.

المرشحين لجائزة ذا بيست 2025، تشتعل المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم 2025، حيث يتنافس نجوم عالميون من عيار إرلينغ هالاند، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، وجود بيلينغهام، وفينيسيوس جونيور على هذا اللقب الرفيع.

المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2025

المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2025، تُعتبر مهمة اختيار أفضل حارس مرمى في العالم من أصعب المهام، فالفرق بين النجوم أمثال إميليانو مارتينيز، دوناروما، إيدرسون، ومينيان شبه معدومة، فكل منهم يتمتع بقدرات استثنائية تجعله مرشحًا قويًا للفوز باللقب.

المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم 2025

المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم 2025، تشتعل المنافسة على لقب أفضل مدرب في العالم 2025، حيث يتنافس عمالقة التدريب مثل بيب جوارديولا، كارلو أنشيلوتي، تشابي ألونسو، وليونيل سكالوني على هذا اللقب الرفيع.

معايير اختيار المرشحين

تم اختيار هؤلاء المدربين المميزين بناءً على أدائهم المتميز خلال الفترة من 21 أغسطس 2023 حتى أغسطس 2024، حيث تم تقييمهم بناءً على نتائج فرقهم في المباريات الرسمية، والألقاب التي حققوها، وتأثيرهم الإيجابي على أداء اللاعبين، وسلوكهم الرياضي المشرف.

غياب صلاح ورونالدو

أثار غياب محمد صلاح الذي يقدم مستوى استثنائي مع ليفربول، وكريستيانو رونالدو، رغم صعوبة تأقلمه مع الدوري السعودي جدلًا واسعًا حول معايير اختيار المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

موعد حفل جائزة ذا بيست 2025

لم يتم تأكيد التاريخ النهائي لحفل توزيع الجوائز بعد، ولكن التوقعات تشير إلى إقامته في بداية العام المقبل 2025، وربما في شهر يناير، سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي من قبل الفيفا قريبًا.

من المتوقع أن يُقام حفل توزيع جوائز ذا بيست 2024 في الأيام الأولى من يناير 2025، وقد تم اختيار 11 لاعبًا للمنافسة على الجائزة بناءً على أدائهم المتميز خلال الفترة من أغسطس 2023 حتى أغسطس 2024، ويأتي كل من فينيسيوس جونيور ورودري هيرنانديز في صدارة القائمة.