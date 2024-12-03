الاتحاد الدولي يعلن عن موعد قرعة كاس العالم للاندية 2025 وأهم الفرق المتاهلة

عدن – كتب محمد سعد – يبحث الكثير عن تفاصيل قرعة كاس العالم للاندية 2025، تم الإعلان رسميًا عن مشاركة 32 فريقًا في النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد، لتنطلق فعاليات البطولة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

مع اقتراب موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 يوم الخميس المقبل، 5 ديسمبر، تزايد البحث عن قناة مجانية لنقل هذا الحدث الكروي الكبير، خاصة بعد تأهل الأهلي المصري، حيث يتطلع عشاق الكرة العربية لمعرفة منافسي القلعة الحمراء في هذه البطولة التاريخية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي هذه البطولة تماشياً مع رؤية الفيفا الرامية إلى توسيع آفاق كرة القدم وتوفير فرص أكبر للأندية والمنتخبات على حد سواء، وذلك ضمن استراتيجيتها للفترة من 2023 إلى 2027.

قناة مجانية تعلن إذاعة قرعة كأس العالم للأندية 2025

بعد انتظار طويل، أعلنت قنوات أون تايم سبورتس بشكل رسمي عن حصولها على حقوق بث قرعة كأس العالم للأندية 2025 مجانًا عبر نايل سات، مما أثار حماس الجماهير التي كانت تبحث بشغف عن القناة الناقلة لهذا الحدث المرتقب.

تردد قناة مجانية تعلن إذاعة قرعة كأس العالم للأندية 2025

ضبط قنوات أون تايم سبورتس على الفور لمشاهدة القرعة مباشرة، إليك الترددات:

نايل سات: تردد 12604، استقطاب رأسي، ترميز 27500، تصحيح خطأ 2/3، جودة HD.

عرب سات: تردد 12379، استقطاب أفقي، ترميز 27500، تصحيح خطأ 6/5، جودة HD.

إذاعة قرعة كأس العالم للأندية 2025

تصاعدت حدة المنافسة بين القنوات الرياضية، حيث أعلنت قناة أبوظبي الرياضية عن نيتها نقل قرعة كأس العالم للأندية 2025 يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة (العاشرة بتوقيت الإمارات)، لتنضم بذلك إلى قائمة القنوات الناقلة لهذا الحدث المرتقب.

الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025

الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025: الأهلي المصري، الوداد المغربي، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، الهلال السعودي، أوراوا ريد دياموندز، مونتيري، سياتل ساوندرز، كلوب ليون، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسي، بوتافوجو، أوكلاند سيتي، العين، إنتر ميامي، ريفر بليت، أولسان هيواندي، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، إنتر، يوفنتوس، بورتو، بنفيكا، بوروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد، سالزبورج، الترجي، وصنداونز.