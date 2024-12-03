شكرا لاهتمامكم بخبر عن اغتنم الفرصة الرائعة .. الجيش العماني يعلن فتح باب التقديم لوظائف التجنيد 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة العمل العمانية عن فتح باب التقديم لوظائف التجنيد في الجيش السلطاني العماني، مستهدفة حاملي شهادات البكالوريوس والدبلوم العالي وتبدأ فترة التسجيل من 23 يوليو 2024 وتستمر حتى 1 أغسطس 2024، وذلك عبر الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة أو عن طريق الرسائل النصية.

وظائف التجنيد 2024

في خطوة هامة لتعزيز صفوف الجيش السلطاني العماني، أعلنت وزارة العمل العمانية عن فتح باب التقديم لوظائف التجنيد، وذلك ابتداءً من 23 يوليو 2024 وحتى 1 أغسطس 2024 ويأتي هذا الإعلان كفرصة لحاملي شهادات البكالوريوس والدبلوم العالي للالتحاق بصفوف الجيش كضباط.

كيفية التقديم

يمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة التجنيد العمانية ويجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة التجنيد. اختيار “الخدمات” ثم “الفرص الوظيفية” من القائمة المنسدلة. الضغط على “وظائف الجيش السلطاني العماني” ثم “تقديم”. تسجيل الدخول باستخدام الرقم المدني، كلمة المرور، ورمز التحقق.

كما يمكن التقديم عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على الكود 19376# إلى الرقم 80057.