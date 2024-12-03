شكرا لاهتمامكم بخبر عن برواتب خيالية .. أصحاب هذه المهن مطلوبين للعمل في قطر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – وذكرت شركة ” سي وركس قطر” أنها بحاجة ماسة لعدد من الموظفين من جميع الجنسيات وجميع المؤهلات الدراسية، للتقديم لديها بالوظائف الشاغرة، واضعة عدد من الشروط ومستوى الرواتب للمتقدمين لديها.

الوظائف المطلوبة لشركة قطرية عالمية

واعلنت سي وركس قطر عن الوظائف المتاحة داخل الشركة وطريقة التقديم عليها فيما يلي: