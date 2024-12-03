أعلى الرواتب في الكويت .. كم راتب الأطباء وراتب مديري الموارد البشرية؟

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عدن – محمد سعد – إذا كنت ترغب في السفر إلى الكويت بحثًا عن العمل هناك فإليك وظائف بـ أعلى الرواتب في الكويت ولمحة شاملة عن الوظائف والمرتبات الموضوعة لكلاً منها، كما أن دراسة الأمر سيجنبك المخاطرة المفاجئة، لهذا السبب سنتطرق من خلال مقالنا لهذا اليوم إلى شرح تفصيلي لمرتبات المعلمين، الموظفين والمهندسين، هذا بالإضافة إلى رواتب المصريين هناك.

أعلى الرواتب في الكويت

تعد دولة الكويت واحدة من الدول العربية التي يتوافد إليها ملايين الأشخاص باستمرار؛ بحثًا عن فرص عمل هناك بمرتبات مجزية، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المادية، والقدرة على العيش بصورة هانئة، لذا يكثر البحث عن أعلى الرواتب في الكويت ما يجعلنا نلقي نظرة عليها من خلال السطور التالية:

860 دينار كويتي راتب مصمم الجرافيك.

المبرمج يتقاضى راتبًا 1130 دينارًا كويتيًا.

890 دينار قيمة الراتب للمحاسبين.

معدلات رواتب الأطباء تصل إلى 3000 دينارًا كويتيًا.

1950 دينار كويتي راتب المحامي.

2950 دينار راتب الطبيب المختص، بينما عمال التمريض تصل رواتبهم إلى 1050 دينار كويتي.

دكتور الأسنان يتقاضى راتب بقيمة 3120 دينار.

رواتب الموظفين بالمؤسسات الخاص يتراوح بصورة عامة من 1430 حتى 7368 دينار.

وظيفة المحاسبة والتدقيق براتب 9047 دينار.

2130 دينار راتب السكرتارية في دولة الكويت.

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جدول رواتب الموظفين في الكويت 2023

تتراوح رواتب الموظفين في الكويت من 170 حتى 5600 دينار كويتي، وهذا ما أكدته الحكومة الكويتية من خلا جدول رواتب الموظفين، فقد تم تحديد قيمة الراتب بناءً على بضع معايير معينة، وجاءت الرواتب على النحو التالي:

موظفي الاستقبال: 700 دينارًا كويتيًا.

المحاسب: 890 دينار.

صحفي: متوسط الدخل 1310 دينارًا كويتيًا.

موظف خدمة العملاء: 2269 دينار كويتي.

العمل بالموارد البشرية والتوظيف: راتب 2269 دينار.

التدريس والشئون الأكاديمية: قيمة الراتب 819 دينار كويتي.

العمل بمجال مراقبة الجدوى: 726 دينار.

مجال النقل واللوجستيات: 951 دينار كويتي شهريًا.

سلم رواتب المهندسين في الكويت

تختلف رواتب المهندسين وفقًا للتخصص، ولكن متوسط رواتب المهندسين بالكويت 1130 دينار كويتي، سواء كنت من المقيمين أو من المواطنين، ومن خلال بضع نقاط سنوضح لكم الراتب بشيء من التفصيل:

مهندس مدني: 1120 دينار كويتي.

معماري: 1120 دينار كويتي.

ميكانيكي: 1250 دينار.

كهرباء: 1310 دينار كويتي.

رواتب المصريين بالكويت

كما ذكرنا سابقًا فولة الكويت واحدة من الدول العربية التي تستقبل مجموعة كبيرة من الوافدين خاصة المصريين، تعتمد عليهم في عد كبير من الوظائف، ومسألة البحث عن أعلى الرواتب في الكويت خطوة أساسية يتم اتخاذها قبل الإقدام على السفر إلى هناك، وتتمثل الرواتب فيما يلي:

650 دينار كويتي راتب المعلم.

من يعملون بمجال الخدمات فالرواتب تصل إلى 500 دينار كويتي كحد أقصى.

العاملون بمجال المهندسة مرتباتهم تتراوح من 300 حتى 650 دينار.

من 250 حتى 600 دينار كويتي راتب من يعملون بمجال المحاسبة.

ما هو أقل مرتب في الكويت؟

تتراوح المرتبات في الكويت من 170 دينار كحد أدنى، حتى 5600 كحد أقصى.

ما هي الوظيفة الأعلى أجرًا في الكويت؟

7000 دينار كويتي قيمة رواتب الموظفين في شركة البترول هناك، ويعد هذا الأعلى أجرًا في الكويت.