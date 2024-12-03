الاستعلام عن اذن العمل الجديد في الكويت .. كم تكلفة رسوم تجديد تصريح العمل؟

عدن – كتب محمد سعد – تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت بالسعي وراء متابعة كافة الشؤون الإدارية والعالقة بالعمالة الوافدة إلى دولة الكويت، حيث أنها تهتم بتوفير العديد من الخدمات الالكترونية وذلك عن طريق البوابة الرسمية الخاصة بها وهذا رغبةً في الحد من التجمعات وضمان لسرعة إنجاز الأعمال والإجراءات المطلوبة وفي السطور التالية سنتعرف أكثر عن هذا الموضوع.

الاستعلام عن اذن العمل الجديد بالرقم المدني

أتاحت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت خدمة أسهل تلك التي يتم من خلالها تسهيل الإجراءات الاستقدام وغيرها لأصحاب الأعمال داخل الدولة، ومن أهمها خدمة الاستعلام بواسطة الرقم المدني عن طريق:

قم بزيارة الموقع الالكتروني المخصص للهيئة العامة من هنا.

قم باختيار خانة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمة أسهل.

إدخال البيانات المطلوبة.

اضغط على أيقونة دخول.

قم بتحديد خدمة العمالة الوافدة.

اختر قائمة أذونات العمل.

ومن ثم طلب إذن الدخول للمرة الأولى.

بعدها قم بالنقر على متابعة الخدمات، وانتظر قليلاً سيتم عرض المعلومات المطلوبة.

اضغط على متابعة الخدمات وحينها سيتم ظهور نتيجة الاستعلام عن اذن العمل الجديد في الكويت.

الاستعلام عن اذن العمل الجديد في الكويت

كما أتاحت الهيئة العامة بالكويت خدمة الاستعلام عن اذن عمل جديد عن طريق رقم الجواز الخاص بالمتقدم، من خلال الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية .

قم باختيار خدمات الأفراد من قبل الخدمات الإلكترونية.

انقر على خانة دخول المسجلين بدعم العمالة.

قم بارفاق بياناتك الخاصة لكي يتم تسجيل الدخول.

الانتقال إلى الخدمات الالكترونية واضغط على الاستعلام عن تصريح العمل.

أدخل رقم جواز السفر وبعدها استعلام، وبهذا يظهر لك نتيجة الاستعلام.

كيفية الاستعلام عن اذن العمل الجديد؟

الدخول على خدمة أسهل وتسجيل الدخول ومن ثم الضغط على أذونات العمل، انقر على متابعة الخدمات وستظهر كافة المعلومات الخاصة بالطلب.

كم تكلفة رسوم تجديد تصريح العمل؟

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة رسوم تجديد إذن العمل والتي تبلغ 10 دينار كويتي.

كم مدة استخراج إذن العمل في الكويت؟

من الممكن الاستعلام عن اذن العمل الجديد في الكويت بعد مرور عدة أيام من التسجيل، كما يمكن الحصول على التصريح بعد يوم واحد فقط.